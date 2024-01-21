Головний конкурент Трампа знявся з виборів у США

Рон ДеСантіс висловив підтримку колишньому президенту США Дональду Трампу

Кандидат у президенти США від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що припиняє участь у перегонах за висування кандидатом у президенти США від Республіканської партії. Про це він заявив у відео, опублікувавши його в X.

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«Якби я міг щось зробити для досягнення сприятливого результату, більше зупинок кампанії, більше інтерв'ю, я б зробив це. Але я не можу просити наших прихильників жертвувати свій час і ресурси. У нас немає чіткого шляху до перемоги. Відповідно, я сьогодні призупиняю свою кампанію», – сказав він.

ДеСантіс зазначив, що для ньго є абсолютно очевидним, що більшість республіканських виборців на праймеріз «хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс».

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«Я підтримую його, тому що ми не можемо повернутися до старої республіканської гвардії минулих років або до перепакування, сформованого з перегрітого корпоративізму, який представляє Ніккі Хейлі», – додав він.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв у разі перемоги на виборах поточного року зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації. Про це він сказав на зустрічі з прихильниками у штаті Нью-Гемпшир.

До слова, в адміністрації Білого дому і НАТО побоюються, що в разі перемоги Трампа підтримка Києва максимально скоротиться. При цьому війна триватиме ще як мінімум кілька років.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Трампа і вкотре запросив його в Україну. Зокрема, він наголосив, що наміри Трампа закінчити війну в Україні за 24 години є «дуже небезпечними».

Як повідомлялося, Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні.