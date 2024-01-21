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Головний конкурент Трампа знявся з виборів у США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Головний конкурент Трампа знявся з виборів у США
Головний конкурент Трампа Рон ДеСантіс заявив про вихід із президентських перегонів у США
фото з відкритих джерел

Рон ДеСантіс висловив підтримку колишньому президенту США Дональду Трампу

Кандидат у президенти США від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що припиняє участь у перегонах за висування кандидатом у президенти США від Республіканської партії. Про це він заявив у відео, опублікувавши його в X.

«Якби я міг щось зробити для досягнення сприятливого результату, більше зупинок кампанії, більше інтерв'ю, я б зробив це. Але я не можу просити наших прихильників жертвувати свій час і ресурси. У нас немає чіткого шляху до перемоги. Відповідно, я сьогодні призупиняю свою кампанію», – сказав він.

ДеСантіс зазначив, що для ньго є абсолютно очевидним, що більшість республіканських виборців на праймеріз «хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс».

«Я підтримую його, тому що ми не можемо повернутися до старої республіканської гвардії минулих років або до перепакування, сформованого з перегрітого корпоративізму, який представляє Ніккі Хейлі», – додав він.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв у разі перемоги на виборах поточного року зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації. Про це він сказав на зустрічі з прихильниками у штаті Нью-Гемпшир. 

До слова, в адміністрації Білого дому і НАТО побоюються, що в разі перемоги Трампа підтримка Києва максимально скоротиться. При цьому війна триватиме ще як мінімум кілька років. 

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Трампа і вкотре запросив його в Україну. Зокрема, він наголосив, що наміри Трампа закінчити війну в Україні за 24 години є «дуже небезпечними»

Як повідомлялося, Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні

Теги: Дональд Трамп вибори у США Володимир Зеленський

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