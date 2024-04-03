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Третина українців вірить у астрологію. Чому це погано, але не критично

glavcom.ua
В умовах гострих криз здатність людей в принципі опиратися емоційному впливу, маніпуляціям падає
фото: Depositphotos

Якщо вже казати про освіту, то і конспірологія, і езотерика тримаються на поганій гуманітарній освіті

35% українців вірять в астрологію, 25% – в екстрасенсорику, 15% – у тарологію. Принаймні в одне з цього вірять 43%, – КМІС.

Чому так? Що робити?

1

Ні, ніякі українці в цьому не унікальні.

Ось вам для порівняння свіженьке:

  • Партнери. В астрологію вірить 34% американців. Скільки ж вірять в реінкарнацію, на 1% менше в йогу як в духовну практику.
  • Вороги. 36% росіян вірять в астрологію. 59% – у чаклунство і ворожбу, 30% – у можливість спілкуватися з душами померлих.

2

Віра в езотерику сильніша там, де менший рівень релігійності. Західний регіон – вірять у езотеричне 38%, на Сході, Півдні і в Центрі – 46%. Тут я дещо поясню: з падінням загального рівня релігійності (а весь західний світ зараз – це поле, де рівень релігійності падає) люди часто схильні шукати інші джерела духовної практики.

Так, втрата релігійності відбувається не завжди на користь наукового мислення. Часто – це повернення до більш примітивних магічних практик. Що ми і спостерігаємо і в Україні, і багато де ще. Є, звісно, території де ми спостерігаємо активний синкретизм релігії і магічних практик (Африка, частково Америка), але зазвичай релігія і магія – це конфліктні світоглядні конструкти.

3

Віра в езотерику прямо корелюється з віком. Чим старша людина, тим більше вона схильна вірити у це усе. Від 26% віри у молоді 20-29 віра зростає до 51% у категорій 60+ і 70+. Це теж цілком логічно. Старші покоління у нас в принципі більше схильні шукати відраду у магічних практиках, особливо якщо не залучені до релігії. Страх смерті і соціальна невизначеність (не треба, думаю, розповідати як живе переважна більшість пенсіонерів в Україні) підштовхує.

4

Чим бідніше – тим більше віри. Ні, тут пояснення не тільки бажане для «атлантів»: це не через інтелект. Точніше – далеко не тільки через інтелект. В першу чергу, знову таки, це питання соціальної стабільності і передбачуваності майбутнього. Тому у категорії дуже низьких доходів (пенсіонерів, наприклад) рівень езотеризації 65%, а далі відсоток дуже швидко падає.

5

Інтернет безкінечно розширив можливості як конспірологів розносити свої ідеї (активакцинатори, пласкоземельці, носії різних теорій змов), так і шарлатанів продавати свої гадання на таро і по зірочкам у ютуб чи тік-ток. Якщо раніше віщуни і прихильники концепції світового уряду переважно працювали через «сарафанне радіо», то тепер у них буквально є канал комунікації з усім світом.

6

Українці ще не погано тримаються. У 2023 КМІС зробив для американського Національного демократичного інституту дослідження щодо психологічного здоров'я. Так от, 66% українців відзначали погіршення психічного здоров’я після 24.02.2022 (73% серед жінок і 56% серед чоловіків). Це при тому, що у нас через специфічні уявлення про маскулінність чоловіки частіше в таких опитуваннях брешуть. І ось на цьому фоні у нас показники кращі ніж у Росіян (як мінімум 60% не вірять у віщунів), і приблизно релевантні американським.

7

Чому якщо ви не входите у ці 43%, вас не слід розслаблятися? Бо що в умовах гострих криз (війна, економічна криза, бідність, гостра невизначеність майбутнього) здатність людей в принципі опиратися емоційному впливу, маніпуляціям падає. І повернення до магічного мислення проявляє себе не тільки в езотериці. Хтось зістрибує до більшої релігійності, якщо пощастить. Хтось стає критично вразливим до теорій змов і конспірології. Хтось шукає «чарівну пигулку» у фінансових пірамідах (саме тому всі найбільш відомі фінансові піраміди виросли в часи криз – що та ж МММ, що американські приклади), грі в казино заради того щоб збагатитися (а не щоб розважатися), сектах. А часто – все відразу.

8

Якщо вже казати про освіту, то і конспірологія, і езотерика тримаються на поганій гуманітарній освіті. Тому якщо вже хтось хоче боротися з цим – соціологія, психологія і історія є найкращими ліками. Бо коли ти розумієш які процеси рухають людей до віри в карти таро чи знак Козерога, ставитися критично простіше.

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Джерело
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Теги: українці релігія психологія астрологія

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