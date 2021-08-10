Росія почала в спорті використовувати тактику гібридної війни

Виступати так, щоб програти і поскаржитися, – набагато простіше, ніж виступити так, щоб виграти

Мовою оригіналу Россия в Украине ведет гибридную войну. В ходе обычной войны оба ее участника стараются победить. Кроме того, они стараются нанести максимальный урон противнику. Но в ходе гибридной войны побеждать необязательно, а иногда даже и нежелательно.

В обычной войне жертвы противника должны быть максимальны. Однако в гибридной войне это не нужно. А нужно, например, чтобы пьяные боевики расстреливали ларьки и заправки, а потом этот ущерб демонстрировался бы по телевизору как доказательство бомбежек, учиненных противной стороной.

В это воскресенье мы стали свидетелями того, как тактика и стратегия гибридной войны была распространена на спорт.

Раньше, когда Россия участвовала в Олимпийских играх, ее цель была – победить. Для этого спортсменам кололи допинг, подменяли баночки с мочой и пр. Но вот у наших цель сменилась – стало важно пожаловаться на то, что мы проиграли. Что нас несправедливо засудили. Что все против России. И в этот трудный час, когда все против России, ее население, разумеется, должно сплотиться вокруг президента, который поднял Россию с колен. За что ее и засудили.

Российские художественные гимнастки выигрывали золото и в групповых соревнованиях, и в индивидуальном многоборье на последних пяти Олимпиадах. А тут они вдруг получили серебро. Дина Аверина проиграла 15 сотых балла израильтянке Линой Ашрам, а сборная уступила болгарам.

Художественная гимнастика, сами понимаете, – наше все. И вдруг серебро.

Что тут началось! Зомбоящики разверзли все свои хляби. Тролли пошли в атаку.

«Девочки выступили достойно, зная, что они идут на расстрел», – объясняла главный тренер сборной и жена Усманова Ирина Винер. Произошедшее она объясняла тем, что это было «прямое задание». «Гегемонию России надо остановить. Так было написано на сайте Международной федерации (?!)»,– сказала Ирина Винер. (Конечно, если на сайте Международной федерации было написано, что Россию надо остановить, неплохо бы привести ссылочку на этот текст.) «Это вопиющий факт, – объясняла Винер, – который вызвал огромный патриотический взрыв в нашей стране, может быть, даже больше, чем если бы это была золотая медаль».

Больше всего было шума из-за того, что соперница Дины Авериной уронила ленту, но все равно получила золото. Интересно, что в 2018 году на чемпионате мира случилась зеркальная история: Аверина уронила ленту, но получила золото, а Линой Ашрам не уронила, но получила серебро. Но тогда Винер ничего такого о заданиях, написанных на сайте Международной федерации, не говорила.

Перед нашими тренерами – как и перед нашими генералами – открывается манящая, завораживающая перспектива. Это раньше в настоящем спорте надо было побеждать. А теперь, в гибридном спорте, можно спокойно проигрывать, а потом шумно и патриотически объяснять, что ты проиграл потому, что тебя засудили и что на сайте Международной федерации висит задание покончить с Россией. Оно дано не то Бильдербергским клубом, не то рептилоидом Байденом. И это объяснение будет вызывать «огромный патриотический взрыв», больший, ясен пень, чем золотая медаль.

Согласитесь, это значительно облегчает задачу тренеров.

Выступать так, чтобы проиграть и пожаловаться, – гораздо проще, чем выступить так, чтобы выиграть.

Эту практику гибридной войны и гибридного спорта можно также распространить на другие области. Можно сделать гибридную медицину. Ну, например, потребовать от западных производителей лекарств, чтобы они поставляли свои лекарства в Россию по цене 10 руб. за пачку, а когда они откажутся, устроить большую кампанию насчет того, что западная фармацевтика получила задание свести россиян в могилу и не давать им доступа к современным лекарствам, и это задание описано прямо на сайте Белого дома.

Можно также освоить гибридные инвестиции. Объявить конкурс на освоение крупного шельфового месторождения, а в условиях написать, что победивший инвестор получает 5,5 года домашнего ареста с конфискацией средств и без права выезда из России. После того как инвесторы почему-то откажутся участвовать, объявить, что они получили указание лишить россиян высоких технологий.

Все это будет вызывать большой патриотический подъем. Гораздо больший, чем спортивные и военные победы, достижения в медицине и настоящие инвестиции.

Джерело: Новая Газета

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.