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    Думки вголос

    Чи «відмазуватиме» влада сина кандидата в мери від «слуг», який збив на переході дитину?

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Чи «відмазуватиме» влада сина кандидата в мери від «слуг», який збив на переході дитину?

    Якщо держава дозволить «відмазати» злочинця, значить «слуги народу» почали відчувати себе господарями

    Мовою оригіналу

    Сын кандидата в мэры от Слуги народа сбил на пешеходном переходе ребенка, за жизнь мальчика борются врачи

    18-летний Марк Шевчик - сын кандидата в мэры  Кривого Рога Дмитрия Шевчика от Слуги народа, вечером 3 сентября сбил на пешеходном переходе 11-летнего Александра Б., сына работницы пекарни. Судя по диагнозу удар был очень сильным - у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга.

    Теперь в родном городе президента Зеленского главный вопрос для кандидата от его партии  на выборах - все ли «слуги народа» несут равную ответственность за нарушение закона, или некоторых от тюрьмы «отмажут»? Если  государство позволит «отмазать» преступника, значит «слуги народа» начали чувствовать себя хозяевами. Наказание Марку Шевчику должно быть неотвратимым и справедливым, а судебный процесс покажет чего на самом деле стоит нынешняя власть.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    вибори партія Слуга народу
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