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    Думки вголос

    Деталі затримання Юрія Гримчака

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Деталі затримання Юрія Гримчака

    Операцію по Гримчаку проводила СБУ, потім підключили НАБУ, а також управління спецрозслідування Генеральної прокуратури

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    Замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак задержан при получении взятки в 480 тысяч долларов, при этом это был первый взнос, всего Грымчак потребовал за свои услуги от одного из застройщиков 1,1 миллиона долларов.

    Один из самых поразительных моментов - генеральный прокурор Юрий Луценко, у которого Грымчак работал помощником в свое время, оказывается, санкционировал арест. И сам сразу после задержания заявил в фейсбуке, что основания для задержания и предъявления подозрения есть: «Стыдно за моего бывшего помощника!» - заявил генпрокурор, так что никаких заявлений в заказном политическом характере дела не будет.

    Молниеносная скорость - которая говорит о какой-то убедительной доказательной базе. Генеральная прокуратура, которая приняла участие в задержании, к слову, информацию не «слила».

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    Согласно материалам дела, сообщают источники Цензор.Нет, Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса.

    Операцию по Грымчаку проводила СБУ, затем подключили НАБУ, а также управления спецрасследований Генеральной прокуратуры. Так что задерживало сразу три структуры.

    Почему дело резонансное и знаковое?

    Во-первых, несмотря на многочисленные сообщения о коррупции в Минкульте, ни один посредник и чиновник за все последние годы задержан не был. Ведь СБУ всегда была в доле в этих схемах - о чем в декабре 2018-го даже заявил один из крупных застройщиков Артур Мхитарян. А тут кое-что все-таки поменялось - всего через два месяца после назначения Баканова и замены ряда высших руководителей СБУ - и вот появился резонансный и весомый результат.

    Во-вторых, Юрий Грымчак является очень известным политическим деятелем, он был одним из популярных спикеров на телеканалах, которые активно поддерживали экс-президента Петра Порошенко. Регулярно критиковал действия Владимира Зеленского.

    Это не последнее подозрение, которое будет предъявлено по этому делу.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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