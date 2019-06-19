Герой українського опору. Світла пам'ять Дмитру Тимчуку

Заслуги Дмитра Тимчука заслуговують найвищої нагороди від держави

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Дмитрий Тымчук - один из героев украинского сопротивления 2014-15-го годов. В отличие от многих в войну с Россией Дмитрий вместе с небольшой группой украинских военнослужащих вступил задолго до начала вторжения в Крым и на Донбасс. С 2008-го года Тымчук противодействовал информационным операциям российских спецслужб, как военнослужащий Минобороны, как волонтер. Во времена Януковича, времена сдачи Украины, его работа казалась безнадежной, но он не сломался. Он был одним из немногих в Украине, кто по-настоящему понимал, что современная война представляет собой комплекс информационно-боевых операций.

Информация мобилизует общество на войну, информация мотивирует бойцов, информация собирает ресурсы, информация определяет уровень внешнеполитической поддержки.

Без эффективной информационной поддержки мобилизация Украины для отражения российской агрессии была бы невозможна. И Дмитрий был одним из тех, кто лично определял направления информационной войны и защиты Украины.

Блог Тымчука был одним из ключевых источников о войне, и имел колоссальное значение с военной точки зрения. Огромные ресурсы российской пропаганды были брошены на дискредитацию Тымчука, враг прекрасно понимал огромное значение качественного и проукраинского освещения событий, огромные возможности влияния Тымчука в соцсетях и в СМИ.

У нас были публичные разногласия с Дмитрием по одному из событий, но мы с ним вместе разобрались и сделали выводы, и я с большим уважением относился к деятельности Дмитрия как народного депутата, установились дружеские отношения. Он действовал честно, принципиально, он не был политиканом и демагогом, он состоялся как настоящий профессионал в оборонной сфере. Власть не вырастила ему корону на голове, как это происходит со многими, он продолжал работать на защиту нашей Родины, и отдавал все свои силы, физические и эмоциональные.

Следствие сделает свои выводы, это их работа.

По моему мнению - заслуги Дмитрия Тымчука заслуживают самой высокой награды от государства.

И почтить память Дмитрия должны все мы, для кого память начала Войны за независимость всегда будет священной, кто каждый день в самые тяжелые моменты читал сводки Тымчука...

Светлая память.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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