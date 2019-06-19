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    У Києві молодик до смерті побив співмешканця матері (фото, відео)

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    Вбивство сталося&nbsp;у квартирі на вулиці Виборзькій&nbsp; - У Києві молодик до смерті побив співмешканця матері (фото, відео)
    Вбивство сталося у квартирі на вулиці Виборзькій 
    Фото: Нацполіція

    Під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку

    До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Виборзькій побили жінку та її співмешканця. На виклик виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

    Як повідомляє пресслужба поліції Києва, на місці події правоохоронці виявили потерпілу із синцями і саднами та її співмешканця без ознак життя.

    Господарка оселі пояснила, що вона разом із молодшим сином та чоловіком, із яким вона проживає, вживала алкогольні напої у квартирі.

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    Згодом між чоловіками виник конфлікт, у ході якого молодик тяжко побив 46-річного киянина. Коли мати намагалась вгамувати сина, він кілька разів також вдарив її по голові та тулубу, а потім вибіг на вулицю.

    По приїзду лікарі констатували смерть потерпілого, а жінку госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

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    У Києві молодик до смерті побив співмешканця матері (фото, відео)
    У Києві молодик до смерті побив співмешканця матері (фото, відео)
    У Києві молодик до смерті побив співмешканця матері (фото, відео)

    У ході відпрацювання прилеглої території поліцейські помітили підозрюваного, схожого за описом на сина потерпілої. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурант – 28-річний киянин, який раніше потрапляв у поре зору правоохоронців за вчинення крадіжок.

    Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 ( Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення.

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