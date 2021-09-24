  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
рус
    Думки вголос

    Красномовне фото. Як олігарх Новинський відреагував на прийняття закону про олігархів

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У людей Ігоря Валерійовича хороший настрій через потрапляння під санкції людей Ріната Леонідовича - Красномовне фото. Як олігарх Новинський відреагував на прийняття закону про олігархів
    У людей Ігоря Валерійовича хороший настрій через потрапляння під санкції людей Ріната Леонідовича
    Фото Андрій Герус/Facebook

    З такими «слугами» олігархи впевнено дивляться у майбутнє

    Мовою оригіналу

    Фото дня: реакция олигарха на принятие закона о борьбе с олигархами.

    Глава комитета по энергетике Слуга народа Андрей Герус в день принятия закона продемонстрировал в фейсбуке дружеские отношения с одним из крупнейших олигархов Вадимом Новинским, депутатом ОПЗЖ, ближайшим партнером Рината Ахметова. Типа юмор.

    А на самом деле, показывает, что с таким человеком наконец стал на равных. Фото можно было подписать и так – «У людей Игоря Валерьевича хорошеее настроение из-за включения в санкции людей Рината Леонидовича».

    На словах Герус борется с олигархами, а что происходит на деле заметно по состоянию нашей энергетики и договорнякам с теми же олигархами.

    Как видим, страданий у Новинского от принятия закона о деолигархизации не заметно.

    К слову, Новинский – бывший гражданин России, а Герус лоббировал поставки электрики из России в 2019-21 годах. С такими Слугами олигархи уверенно смотрят в будущее.

    Читайте також:

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: олігархи Вадим Новинський партія Слуга народу Андрій Герус деолігархізація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Євген Магда
    Євген Магда

    директор Інституту світової політики

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Юрій Луценко
    Юрій Луценко
    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Красномовне фото. Як олігарх Новинський відреагував на прийняття закону про олігархів