Красномовне фото. Як олігарх Новинський відреагував на прийняття закону про олігархів

У людей Ігоря Валерійовича хороший настрій через потрапляння під санкції людей Ріната Леонідовича

З такими «слугами» олігархи впевнено дивляться у майбутнє

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Фото дня: реакция олигарха на принятие закона о борьбе с олигархами.

Глава комитета по энергетике Слуга народа Андрей Герус в день принятия закона продемонстрировал в фейсбуке дружеские отношения с одним из крупнейших олигархов Вадимом Новинским, депутатом ОПЗЖ, ближайшим партнером Рината Ахметова. Типа юмор.

А на самом деле, показывает, что с таким человеком наконец стал на равных. Фото можно было подписать и так – «У людей Игоря Валерьевича хорошеее настроение из-за включения в санкции людей Рината Леонидовича».

На словах Герус борется с олигархами, а что происходит на деле заметно по состоянию нашей энергетики и договорнякам с теми же олигархами.

Как видим, страданий у Новинского от принятия закона о деолигархизации не заметно.

К слову, Новинский – бывший гражданин России, а Герус лоббировал поставки электрики из России в 2019-21 годах. С такими Слугами олигархи уверенно смотрят в будущее.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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