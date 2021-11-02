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    Мільярдер Новинський відкрив очі Путіну: політична вага Медведчука в Україні жалюгідна

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    Вадим Новинський заявив, що Медведчук ніколи не був лідером опозиції - Мільярдер Новинський відкрив очі Путіну: політична вага Медведчука в Україні жалюгідна
    Вадим Новинський заявив, що Медведчук ніколи не був лідером опозиції
    фото з відкритих джерел

    Проросійський депутат Верховної Ради дав інтерв'ю російському ЗМІ, в якому прозвучала низка цікавих меседжів

    Проросійський депутат Верховної Ради, мільярдер Вадим Новинський дав оцінку головному ставленику Кремля в Україні, куму президента країни-агресорки Володимира Путіна, народному депутату від партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Про це Новинський розповів в інтерв'ю російському ЗМІ Lenta.ru.

    Новинський заявив, що Медведчук не конкурент Зеленському.

    «Медведчук ніколи не був лідером опозиції, і справді як електоральний гравець Зеленському він не страшний. Зеленський не має самоцілі будь-що посадити Медведчука. Для нього це один із методів зміцнення переговорних позицій, про що він сам недавно завуальовано сказав», – розповів нардеп.

    Він зазначив, що Росія протягом останнього часу показувала, що вона ігнорує спілкування із Зеленським, натомість у ЗМІ спостерігалося надмірне фокусування на Медведчуку: Медведчук їде домовлятися про постачання газу, Медведчук веде перемовини щодо повернення військовополонених, Медведчук домовляється про вакцини.

    «Ні мандата, ні реальних практичних наслідків місії Медведчука та його зустрічі з російським керівництвом не мали та були покликані стати подразником для Зеленського. До того ж реальна політична вага Медведчука в українському суспільстві жалюгідна (близько 2,5 відсотка)», – підкреслив Новинський.

    Нагадаємо, 11 травня Медведчуку оголосили підозру в державній зраді.

    Після цього журналісти опублікували записи розмов Медведчука, на яких, зокрема, йшлося про контрабанду вугілля з ОРДЛО, обмін полоненими й укладення з Росією контрактів на постачання газу і електрики.

    Крім того, народний депутат Віктор Медведчук назвав звинувачення у фінансуванні тероризму та державній зраді сфабрикованими. Кум російського президента переконаний, що кримінальна справа проти нього є політичним переслідуванням.

    Нагадаємо, у жовтні суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Цього ж місяця йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

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    Теги: Росія Віктор Медведчук депутат Путін Вадим Новинський партії Опозиційна платформа — За життя
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    Мільярдер Новинський відкрив очі Путіну: політична вага Медведчука в Україні жалюгідна