Обмін полоненими: Росія хоче визволити дітовбивць, терористів та зрадників

Заради порятунку людей Україна змушена віддавати наволоч, яка причетна до найстрашніших злочинів

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Россия хочет забрать своих - детоубийц, палачей безоружных, террористов, предателей, всю грязь «русского мира», ставшего русским адом на Донбассе. Сравнить поименно списки на обмен - это значит сравнить два разных мира - мир российских чертей и мир людей.

29 декабря запланирован большой обмен пленными между Украиной и РФ.

Украина освобождает и готовит к обмену всех преступников, которых хочет получить Россия, и те, кого хотел бы забрать Путин, и это красноречивое разоблачение, кто на самом деле стоит за всеми страшными преступлениями последних лет. Вслед за причастным к атаке на «Боинг»Цемахом, Россия может забрать бойцов «Беркута», участвовавших в расстреле Небесной сотни - оружие «черной роты» найдено, подразделение опознано. Диверсантов, которые взорвали мину МОН-100 22 февраля 2015-го в Харькове и убили несовершеннолетнего Даню Дидыка и еще троих невинных людей. Диверсантов группы «Мангуст», которые 9 мая 2014-го спровоцировали бойню в Мариуполе, в результате которой погибли мирные люди, погибли украинские воины, и эту трагедию российская пропаганда долгое время вешала на украинские власти - пока не переловили преступников, не нашли их на видео во время нападения, не доказали в суде. Бутрименко, предавшего группу спецназовцев 3-го полка, которого затем специально для суда товарищи погибших выкрали с оккупированной территории. Российский танкист Гаджиев, схваченный в бою на высоте 307,5, который пошел на войну, потому что не мог найти работу, хотел подзаработать для своей нищей семьи. Пророссийские провокаторы, которые спровоцировали бойню в Одессе.

Конечно, это зверье надо бы для истории показывать в Украине живьем, чтобы все понимали, кто спровоцировал эту войну - не из-за языка, не из-за прав человека, а просто по приказу и по оплате из Кремля.

Но по факту, учитывая тактику террористов Кремля брать заложников, карать российских преступников можно только в момент захвата. Ради спасения людей Украина вынуждена отдавать сволочь, которая причастна к самому страшному.

Но в плену остаются наши, достойные люди. И как же многое может сказать список для обмена! Кого хотят забрать они - и кого хотим забрать мы. В этом и есть огромная разница. В российских тюрьмах и подвалах достойные люди, те, кто защищал свободу нашей страны, те, кто дал отпор российской агрессии, кто не пустил «русский ад» дальше в Украину - танкист Пантюшенко, который в плену с 18 января 2015-го, двое спецназовцев 3-го полка Глондар и Кориньков, многие другие. Они не расстреливали безоружных, не взрывали детей минами, они жертвовали собой ради своей страны, народа, закона.

В Париже речь шла о 53 наших пленных, но нам надо спасти гораздо больше людей,в том числе невинных, которых ФСБ схватило просто чтобы нарисовать показатели. По официальным данным СБУ - наших в плену свыше 320, и эта информация далеко не окончательная. Если обмен будет действительно «всех на всех» - это единственно возможная цена. Если обмен будет, как сказал Путин в Париже, «подтвержденных на подтвержденных», 53 человека, значит, отдавать всех негодяев нельзя, надо сохранять фонд для полного обмена. И мы понимаем уже сейчас по заявлениям Путина, что Россия всех, конечно, не вернет. Террористы всегда будут брать заложников, это их метод, и обмен «всех на всех» неоднократно пытался устроить еще Петр Порошенко - и много раз именно Путин и РФ срывали обмен. Но мы обязаны использовать еще один шанс, чтобы попытаться вытащить еще часть наших, надеюсь, у Владимира Зеленского это получится.

Какие категории пленных и заложников находятся в руках российских спецслужб сейчас в Крыму, на Донбассе и в РФ, кого надо освободить:

1. Признанные РФ военнослужащие, участники боевых действий.

2. Признанные Украиной агенты спецслужб, участники боевых действий.

3. Военнослужащие и агенты, наличие которых в плену РФ отрицает. Часть из них в реальности живы, часть уже нет в живых, но из-за постоянной лжи россиян разобраться в этом можно только если были регулярные контакты с родными.

4. Патриоты Украины, которые не являлись участниками боевых действий, но РФ их таковыми считает, просто потому, что они симпатизируют своей стране. Часть из них в Крыму и на Донбассе похищены и убиты российскими «эскадронами смерти», установить судьбу всех не представляется возможным.

5. Случайные люди, которых бросили в тюрьму, чтобы изобразить статистику поимки «украинских шпионов». В этой категории тоже много людей, которые исчезли навсегда - их убили, просто чтобы ограбить, чтобы скрыть следы преступлений и устранить свидетелей, просто по пьяни застрелили.

Спасать надо всех и максимальное количество наших. Украина готовит на обмен всех, кто нужен Кремлю и кто участвовал в преступлениях, организованных либо поощряемых РФ. Эта мразь все равно заслуживает заочного осуждения. Их нельзя амнистировать и прощать, потому что только в суде мы можем детально установить правду, и дать оценку все фактам и уликам.

Жалею об одном - что у нас недостаточно делается, чтобы все эти громкие преступления были максимально широко известны и понятны. В этом, конечно, есть и моя доля ответственности. Очень долго и медленно делаю книгу о российских диверсиях в Харькове (прости Vsevolod Kozhemyako и десятки участников, давших интервью), об убийствах и преступлениях, которые удалось раскрыть, доказать, собрать все улики. Такое надо публиковать, все российские преступления должны быть детально раскрыты и продемонстрированы. Надо писать книги и снимать фильмы.

Как заставить Путина идти на обмен? По опыту войны есть только один быстрый способ - брать в плен кадровых российских военных и сотрудников спецслужб, которые многое говорят и многое знают, чей плен создает информационный резонанс - и вот этим государство Украина должно наконец-то заняться. Это надо прописать в целях и программах наших спецслужб. Война надолго, спасать придется еще многих и еще не один раз.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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