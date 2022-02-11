Прем’єрка Литви про слова Путіна «терпи, моя красуне»: це просто огидно

Інґріді Шимоніте дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни

Путін використав цитату з пісні російського гурту про зґвалтування

Глава уряду Литви Інґріда Шимоніте назвала огидними слова російського президента Володимира Путіна на адресу України «терпи, моя красуне». Про це вона сказала в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Я вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни», – прокоментувала Шимоніте.

Зазначимо, напередодні Путін почав виправдовуватися за фразу про Україну, яка шокувала Захід.

Як повідомлялося, вищевказаний жарт Путіна про зґвалтування шокував Білий дім.

Після перемовин із президентом Франції Еммануелем Макроном 8 лютого Путін так прокоментував виконання Україною Мінських домовленостей: «Нравится-не нравится – терпи, моя красавица!» Це перефраз уривку з пісні російського гурту «Красная плесень», в якому описується зґвалтування дівчини. В офіційній стенограмі пресконференції Путіна та Макрона на сайті Кремля цієї фрази немає.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви Путіна, сказав, що це «невеликий перебір»: «Україна дуже терпляча. Я вважаю, що це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи. І важливо для росіян. Тому що від нашої терплячості залежить ескалація».