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Санкції проти Ірану. МЗС погрожує вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Санкції проти Ірану. МЗС погрожує вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
У 2007 році Іран вже погрожував світовій спільноті переглянути своє членство в ДНЯЗ
фото Anadolu

«Іран розгляне всі варіанти, якщо ЄС не виправить свої політичні погляди»

Глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив про те, що країна може вийти із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Про це повідомляє Anadolu з посиланням на інформагенцію ISNA.

За словами міністра, Іран може відкликати свій підпис під Договором про нерозповсюдження ядерної зброї у відповідь на ініціативу Європарламенту внести до списку терористичних організацій «Корпус вартових ісламської революції» (КВІР).

У відповідь на запитання журналіста інформагентства ISNA про можливість виходу Ірану з ДНЯЗ Абдоллахіян заявив, якщо влада ЄС «не прийме розумний курс і не виправить свої політичні погляди, Іран розгляне всі варіанти».

У 2007 році Іран вже погрожував світовій спільноті переглянути своє членство в ДНЯЗ у разі, якщо йому заважатимуть реалізувати ядерну програму.

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї набув чинності 5 березня 1970 року, його учасниками зараз є 191 країна.

Як відомо, ЄС обговорює четвертий пакет санкцій проти Ірану, і дипломатичні джерела повідомляють, що наступного тижня до нових обмежень будуть додані члени «Корпусу вартових ісламської революції». Але деякі країни-члени ЄС хочуть піти далі і класифікувати «Корпус» як терористичну організацію.

До слова, за інформацією Інституту вивчення війни (ISW), серед іранської військової еліти назріває розкол через питання придушення протестів, які тривають кілька місяців. Нещодавні коментарі лідерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) відображають розбіжності, що продовжуються всередині режиму, і особливо у КВІР, з приводу протестів, вважають аналітики проєкту критичних загроз.

Крім того, в суботу 21 січня, іранська валюта ріал впала до рекордно низького рівня щодо долара на тлі зростаючої ізоляції країни та можливих санкцій ЄС. Зіткнувшись з інфляцією на рівні близько 50%, іранці, які шукають надійного притулку для своїх заощаджень, намагаються купувати долари, інші тверді валюти або золото.

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Теги: санкції Іран ядерна зброя тероризм погрози

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