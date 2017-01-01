Тенденція 2017 року: перемагає «Батьківщина», - політичні експерти

«Батьківщина» відновила свої політичні позиції і вийшла в перші ряди, кажуть експерти

Головний політичний тренд за підсумками 2017 року полягає в тому, що найбільшу електоральну підтримку має партія ВО «Батьківщина» та її лідер Юлія Тимошенко. Про це йшлося на підсумковій прес-конференції провідних політологів в «Інтерфакс-Україна». «У 2017 році відбувся злам. Якщо у 2015 і 2016 президент добре



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Фото Олександра Прокопенка

«Батьківщина» відновила свої політичні позиції і вийшла в перші ряди, кажуть експерти

Головний політичний тренд за підсумками 2017 року полягає в тому, що найбільшу електоральну підтримку має партія ВО «Батьківщина» та її лідер Юлія Тимошенко. Про це йшлося на підсумковій прес-конференції провідних політологів в «Інтерфакс-Україна».

«У 2017 році відбувся злам. Якщо у 2015 і 2016 президент добре виглядав на фоні Юлії Тимошенко і «Батьківщини», то цього року зберігається стійка тенденція, що Тимошенко має достатньо високі рейтинги, вищі, ніж у президента», - наголосив політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко.

За словами експертів, і чотири хвилі виборів в об’єднаних територіальних громадах, і останні соціологічні опитування доводять: «Батьківщина» відновила свої політичні позиції і вийшла в перші ряди.

«Батьківщина» доводить, що в Україні можливі історично довгі партії і довгі лідерські дистанції. Країна вже стомилась від того, що кожні кілька років у нас з’являються «партії на сезон», нові партії регіонів, які приходять до влади, накопичують гроші і зникають з політичного горизонту», - зазначив Небоженко. Блок Петра Порошенка експерт називає «політичним прикриттям для адміністративного ресурсу».

Феномен зростання рейтингу «Батьківщини» політичний експерт Костянтин Матвієнко пов’язує з тим, що партія має потужну мережу в регіонах і проводить на місцях активну політику. Саме тому, на його переконання, протягом усіх етапів виборів до ОТГ зберігається стійка тенденція, коли найбільше депутатських місць отримують кандидати від «Батьківщини». «На виборах в ОТГ більшість депутатів обирають від головної опозиційної сили «Батьківщини» – 28% за рік, а її головний конкурент БПП «Солідарність» отримує лише 18% підтримки. Ця тенденція зберігається на всіх етапах», - констатував Матвієнко, нагадавши, що ще один етап виборів в ОТГ відбудеться у неділю, 24 грудня.

Це підтверджує також Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, який вважає, що у нинішній ситуації кризи довіри до влади та державних органів саме вибори в ОТГ є справжньою соціологією. «Перше місце – «Батьківщина». Друге – у БПП. За ними йдуть Аграрна партія і «Укроп». Якщо інші парламентські партії не проходять на виборах в ОТГ, вони мають розуміти, що у них нема політичних перспектив», - пояснив він.

Нагадаємо, цього тижня було оприлюднено соціологічні дослідження групи «Рейтинг» та Київського міжнародного інституту соціології. В обох лідирує «Батьківщина» та її лідер Юлія Тимошенко. За даними групи «Рейтинг», у другому турі виборів чинного президента готові підтримати 21% опитаних, лідера Батьківщини – 27%.