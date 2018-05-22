  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
    Думки вголос

    Скандал з цінами на житло під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві є надуманим?

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Фінал Ліги чемпіонів у Києві - Скандал з цінами на житло під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві є надуманим?
    Фінал Ліги чемпіонів у Києві

    Проблема готелів була катастрофічною в СРСР, зараз рівень зовсім інший

    Мовою оригіналу

    На мой взгляд, совершенно надуманный скандал и самобичевание насчет того, что в Киеве завысили цены в гостиницы на период проведения финала Лиги чемпионов, и что какой ужас - часть испанских болельщиков не прилетит.

    1. Во всех странах существуют сезонные колебания цен на гостиницы, это зависит в том числе от конкретных событий, когда много туристов приезжает. 

    2. Гостиницы и квартиры в аренду - это бизнес, обычный конкурентный бизнес, и если спрос превышает предложение, то цены растут, так и должно быть. Если такой высокий спрос будет регулярным, то число гостиниц и аренды возрастет еще, и конкуренция отрегулирует цены. 

    Читайте також

    3. Гостиниц в Киеве по сравнению с большинством европейских столиц пока еще мало, и, конечно, гостиниц не хватает, хотя они строятся и их число растет. Инфраструктура не может вырасти единовременно, давайте вспомним как мало было гостиниц на Евро-2012, тогда проблема цен стояла гораздо острей, и это закономерно. Проблема гостиниц была катастрофической в СССР, сейчас уровень другой. По мере роста спроса будут строить новые и новые гостиницы, мы видим, что это направление развивается активно.

    4. На квоту Реал Мадрид на матч в 12 тысяч билетов претендовало 24 тысячи болельщиков, отказалось лететь в Киев 2200 человек. Но в этом нет ничего дискредитирующего для Украины - найдутся без труда желающие полететь вместо отказавшихся. Годовой абонемент на все матчи Реал Мадрид стоит от 350 до 2800 долларов, просто на посещение, и плюс взносы для болельщиков клуба 149 евро в год, профессиональное боление в Европе тоже стоит денег. Да, не все эти люди могут потратить деньги на чартер в Киев, и еще снять тут гостиницу. На такие матчи есть предложения чартерами туда и обратно, и вообще не оставаться в гостиницах. И понятное дело, всегда кто-то может не полететь по финансовым причинам, не все болельщики Реал Мадрид обеспеченные люди, не все могут себе позволить посещать все зарубежные матчи любимой команды. И это абсолютно нормально. Да, был бы финал в соседней с Испанией стране, то, конечно, поехали бы все - просто потому, что можно поехать своей машиной или поездом и быстро добраться.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Київ Ліга чемпіонів скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Віталій Тараненко
    Віталій Тараненко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ