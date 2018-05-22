Скандал з цінами на житло під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві є надуманим?

Фінал Ліги чемпіонів у Києві

Проблема готелів була катастрофічною в СРСР, зараз рівень зовсім інший

Мовою оригіналу

На мой взгляд, совершенно надуманный скандал и самобичевание насчет того, что в Киеве завысили цены в гостиницы на период проведения финала Лиги чемпионов, и что какой ужас - часть испанских болельщиков не прилетит.

1. Во всех странах существуют сезонные колебания цен на гостиницы, это зависит в том числе от конкретных событий, когда много туристов приезжает.

2. Гостиницы и квартиры в аренду - это бизнес, обычный конкурентный бизнес, и если спрос превышает предложение, то цены растут, так и должно быть. Если такой высокий спрос будет регулярным, то число гостиниц и аренды возрастет еще, и конкуренция отрегулирует цены.

3. Гостиниц в Киеве по сравнению с большинством европейских столиц пока еще мало, и, конечно, гостиниц не хватает, хотя они строятся и их число растет. Инфраструктура не может вырасти единовременно, давайте вспомним как мало было гостиниц на Евро-2012, тогда проблема цен стояла гораздо острей, и это закономерно. Проблема гостиниц была катастрофической в СССР, сейчас уровень другой. По мере роста спроса будут строить новые и новые гостиницы, мы видим, что это направление развивается активно.

4. На квоту Реал Мадрид на матч в 12 тысяч билетов претендовало 24 тысячи болельщиков, отказалось лететь в Киев 2200 человек. Но в этом нет ничего дискредитирующего для Украины - найдутся без труда желающие полететь вместо отказавшихся. Годовой абонемент на все матчи Реал Мадрид стоит от 350 до 2800 долларов, просто на посещение, и плюс взносы для болельщиков клуба 149 евро в год, профессиональное боление в Европе тоже стоит денег. Да, не все эти люди могут потратить деньги на чартер в Киев, и еще снять тут гостиницу. На такие матчи есть предложения чартерами туда и обратно, и вообще не оставаться в гостиницах. И понятное дело, всегда кто-то может не полететь по финансовым причинам, не все болельщики Реал Мадрид обеспеченные люди, не все могут себе позволить посещать все зарубежные матчи любимой команды. И это абсолютно нормально. Да, был бы финал в соседней с Испанией стране, то, конечно, поехали бы все - просто потому, что можно поехать своей машиной или поездом и быстро добраться.

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»