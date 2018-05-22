Стало відомо, коли у київському метро зникнуть жетони

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Столичний метрополітен відмовляється від жетонів

Столична влада планує старт єдиного електронного квитка на осінь

Перехід на безготівкову оплату проїзду у столичному метрополітені почнеться вже цієї осені. Про це розповів перший заступник голови Київської держадміністрації Микола Поворозник.

«Ми будемо говорити про відхід від жетона, коли запрацює єдиний електронний квиток, повний старт якого запланований на цю осінь. Хочу зазначити, що незважаючи на жетони, які ми ще використовуємо, Київ все-таки йде в ногу з часом, оскільки днями в столичному метро заробив Apple pay», - сказав перший заступник голови КМДА в інтерв'ю 44.ua.

Нагадаємо, в минулому році на станції метро «Кловська» повністю відмовилися від жетонів.

Як повідомлялося, за три роки пасажири київського метрополітену оплатили вже понад 25 мільйонів поїздок банківською карткою прямо на турнікетах, обладнаних технологією безконтактної оплати.

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