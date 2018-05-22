У переході на лінії швидкісного трамвая невідомі підпалили ліфт (фото)

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Фото: dtp.kiev.ua Ліфт у переході згорів повністю

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу у підземному переході

В ніч на вівторок, 22 травня, у Києві на лінії швидкісного трамвая у підземному переході на вул. Івана Лепсе сталася пожежа.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Згідно з повідомленням, невідомі підпалили ліфт для інвалідів в підземному переході.

На місці пожежі працювали столичні вогнеборці.

Як повідомлялося, 21 травня під час гасіння пожежі у житловому будинку на вулиці Чкалова виявлено тіло чоловіка.

А на вулиці Георгія Гонгадзе (Подільський район, житловий масив Виноградар) вночі горів кавовий кіоск.