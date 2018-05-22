Українська співачка переспівала свій легендарний хіт на честь фіналу Ліги чемпіонів

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Фото: maximum.fm Ірина Білик на радіо Максимум

Пісню «Ти мій» визнали хітом року у 1996 році, однак вона й досі перебуває у щоденній ротації українських радіостанцій

Співачка Ірина Білик під час шоу «Вдалий ранок» на Радіо Максимум переспівала власний хіт 1990-х років «Ти мій» на честь фіналу Ліги чемпіонів, який пройде вже цієї суботи, 26 травня, у Києві.

Ось так би заспівав зірковий нападник мадридського «Реалу» Кріштіану Роналду, якби йому зателефонували з клубу «Ліверпуль» напередодні фіналу:

Зазначимо, що пісню «Ти мій» визнали хітом року у вже далекому 1996 році, однак вона й досі перебуває у щоденній ротації українських радіостанцій.

Нагадаємо, спеціально до Міжнародного дня боротьби з гомофобією та трансфобією Ірина Білик представила кліп на пісню «Не ховай очей».

Як повідомляв «Главком», УЄФА оприлюднила програму «Фестивалю чемпіонів», який прийматиме гостей у Києві з 24 до 27 травня.

Організатори проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», розповіли, як мають намір розподілити вболівальників «Реалу» і «Ліверпуля» для уникнення можливих зіткнень. Зокрема, аеропорт «Бориспіль» на цей час відкриє другий термінал.

У рамках проведення матчів була розроблена концепція мобільності, яка передбачає низку заходів із перевезення вболівальників. Для цього організовано роботу 120 шатлів (по 60 на кожну команду) та 12 у резерві, які доставлятимуть уболівальників від аеропорту «Бориспіль» до локацій: вболівальників «Ліверпулю» – до парку ім. Т. Шевченка, вболівальників «Реал Мадрид» – до Палацу «Україна».

Раніше МВС показало, якими вулицями Києва буде тимчасово заборонено та обмежено рух транспортних засобів у зв'язку з проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА.