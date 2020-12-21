Татаров не приховує, що він є агентом російського впливу в оточенні Зеленського

Татаров виступає проти «зовнішнього управління Україною» – це гасло російської пропаганди, яка називає боротьбу з корупцією «зовнішнім управлінням США»

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Татаров, хватит трусить, ступай за подозрением: замглавы ОП, который управляет силовиками и пообещал Зеленскому «сажать всех», четвертый день боится показаться на глаза детективам НАБУ.

Заместитель главы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олег Татаров с пятницы скрывается от вручения подозрения в коррупции детективами НАБУ. ОП Татаров выставил на посмешище, потому что президент Зеленский не может ни отстранить от должности своего подчиненного, ни доставить его к детективам.

Татаров – активный участник разгона Майдана, милиционер-миллионер, показывал, что он крутой, что он сумеет посадить кого надо, всех построит и всех загонит. И вот пришел декабрь, каких-то четыре месяца, и «крутой» Татаров просто постыдно прячется от детективов НАБУ. Тот, кто обещал президенту посадки, петляет как заяц. Потому что тот, кто привык жить по понятиям очень боится жить по закону.

Татаров не скрывает, что он агент российского влияния в окружении Зеленского. Он выступает против «внешнего управления Украиной» – это лозунг российской пропаганды, которая называет борьбу с коррупцией «внешним управлением США».

А на самом деле «внешнее управление» – это слабодушные, трусливые заробитчане в погонах, без малейшей чести и достоинства, которые на деле «решают» что-то только на рейдерских захватах, но дико бояться, когда кто-то приходит привлечь к ответу их самих.

Интересно, сколько еще президент Зеленский будет показывать всей стране свою неспособность доставить на суд подчиненного коррупционера?

Джерело: блог Юрія Бутусова

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