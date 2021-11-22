Що Україна може протиставити широкомасштабній агресії Росії

Своїх цілей в Україні Кремль поки що так і не досягнув

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Какова вероятность широкомасштабного вторжения России этой зимой? Глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов говорит, что очень высокая. И даже называет дату – конец января или начало февраля. Министр обороны Алексей Резников с ним не согласен. Он не верит, что РФ пойдет в большое наступление на восьмой год войны. Это, кстати, не очень правильно. Когда серьезные люди, которые отвечают за оборону Украины дают противоположную информацию – это дезорганизует. Но Резников с Будановым этот вопрос выяснят сами, нам важнее другое. Ждать или не ждать широкомасштабного наступления этой зимой? Или в начале весны?

На мой взгляд, ответ очевиден и единственный правильный. Ждать. Ждать в конце января. И в декабре. И в феврале. Состояние аллертности или постоянной готовности к резкой эскалации для Украины безальтернативно. Можно успокаивать себя тем, что власть таким образом отвлекает нас от текущих проблем и собственных провалов. Еще при Порошенко была модной среди не самых умных людейй шутка «А то путин нападет». В ходу она и теперь. Да, можно себя так успокаивать. Мол, никакого наступления не будет, власть все это выдумывает, чтобы снизить градус протеста. Хорошо. Прекрасно. А если нет? Я допускаю, что наступления не будет, а глава разведки нас пугает. А вы допускаете, что он говорит правду?

В конце концов, своих целей в Украине Кремль так и не добился. Сохранять зыбкое равновесие не в интересах Москвы – это ни на шаг не приближает Россию к цели и получению полного контроля над независимой Украиной. Создание «Новороссии» в минимум семи регионах Украины в 2014 году провалилось. Вооруженная агрессия столкнулась с невероятным сопротивлением, а кроме разваленных Януковичем ЗСУ Кремлю пришлось столкнуться с мощнейшим добровольческим движением. Дальше было принуждение Украины к «Минским соглашениям». Которые позволили бы создать в составе Украины мощный пророссийский анклав и с помощью этого рычага влиять на украинскую политику. Порошенко их подписал, но выполнять не спешил. Надежда на то, что Владимир Зеленский согласится на российский сценарий «минских» не оправдались. Никакой интеграции на российских условиях не случилось.

Более того, вместо вечно «глубоко озабоченной» Германии украинская власть сосредоточилась на развитии военно-политического сотрудничества с США и Великобританией. Плюс нанесен серьезный удар по российскому лобби и пропагандистским инструментам. Зеленский преподнес Москве сразу несколько неприятных сюрпризов. Так что и тут кремлевский сценарий провалился. Возможен в этой ситуации сценарий нового большого вторжения? Конечно. Цель даже не в оккупации всей территории. Достаточно нанести сильный удар, и в результате сменить политический режим на более лояльный к Москве. И уже потом, по маленькому кусочку съедать украинскую независимость. Можно, конечно, попробовать достичь той же цели с помощью зимней энергетической блокады. Это для Кремля дешевле, значит этот вариант тоже рассматривают. Главный вывод – своих целей в Украине Кремль не достиг, и в покое Украину оставлять не собирается.

Что может Украина противопоставить вероятной широкомасштабной агрессии? Очевидно, укреплять армию, экономику и так далее, про эти очевидные вещи говорят все с 2014 года. Но есть еще один инструмент, про который тоже говорят с 2014 года, но только говорят. Тероборона. Возможность для населения в случае вторжения быстро вооружиться на месте и защищать свои города. Чтобы в оккупанта стреляли из каждого окна, чтобы земля горела под ногами, чтобы разница между «захватить» и «удержать» была очевидной.

Что интересно, с 2014 года большинство политиков во власти эту концепцию поддерживают. И сегодня поддерживают. Но процесс идет настолько медленно, что может отнять еще несколько лет. Хотя, казалось бы, чего проще? У нас только ветеранов российско-украинской войны несколько сотен тысяч. В любую секунду они могут подтянуться к месту сбора, плюс не воевавшие добровольцы – и в любом регионе враг столкнется не только с регулярной армией, но и с новым добровольческим сопротивлением. Власти не нужно бояться вооруженных патриотов. Пусть агрессор боится. Так что отряды теробороны и реестр добровольцев, готовых по сигналу явиться на точку сбора, нужно создавать еще вчера. Если власть всерьез рассматривает сценарий широкомасштабного вторжения агрессора…

Джерело: блог Кирила Сазонова

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