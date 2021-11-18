Стало відомо, скільки коштувало проведення спецоперації «Вагнергейт» (документ)

Операція українських спеціальних служб, що була зірвана із досі нез’ясованих причин, коштувала державі понад 700 тис. грн

Загальні витрати на організацію спецоперації із захоплення «вагнерівців», організованої Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, склали понад 719 тис. грн. Про це свідчать дані зі звіту щодо витрат на спецоперацію, оприлюднені журналісткою Яніною Соколовою.

Зокрема, у документі йдеться про те, що за послуги рекрутингу найманців, людині, яка фігурує у документах під псевдонімом Шаман, було перераховано через термінал до Москви 160 тис. російських рублів (60,2 тис. грн за актуальним на той момент курсом).

Ще 720 тис. російських рублів (276,1 тис. грн) було витрачено на переїзд найманців з місць їх проживання до Москви.

Також у документі вказані витрати на вирішення «проблем» із російськими прикордонниками, бронювання готелю у Мінську, витрати на телефонний зв’язок із куратором групи тощо.

Значна частина суми – витрати на авіаційні квитки до Стамбулу, що були придбані для найманців.

Цікаво, що також у документі наявна інформація про те, що через «рішення вищого воєнно-політичного керівництва України» про перенесення дати операції, для «вагнерівців» довелося повторно бронювати квитки на більш пізню дату. Вартість цих заброньованих квитків також увійшла до остаточної суми витрат.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія вважає, що президента втягнули у політичну гру, примушуючи коментувати розслідування спецоперації із захоплення бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Нагадаємо, 17 листопада Bellingcat опублікував скандальне розслідування про вагнерівців. Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити.

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