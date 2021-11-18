Справа «вагнерівців». «Слуга» Тищенко взявся агресивно відбілювати Єрмака (відео)

Тищенко: «Казати про нього бруд, вважаю, що це вже є державна зрада»

Нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко вважає, що у зриві спецоперації із захоплення бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» вини керівника Офісу президента Андрія Єрмак немає. Про це він заявив журналістам, коментуючи розслідування Bellingcat.

«Я Єрмака знаю понад 30 років, він патріот. Людина на 300% українець. Я знаю, як він думає, про що він мріє. І казати про нього бруд, вважаю, що це вже є державна зрада», – заявив Тищенко.

Нардеп також прокоментував розслідування Bellingcat, де йдеться про те, що Єрмак і Зеленський знали про спецоперацію. «Слідство ТСК чітко встановило, що наказів не було. Тому треба довіряти саме професійній інформації з джерел, які надходять від народних депутатів. І саме Мар’яна Безугла дала вже свою оцінку і заключення роботи ТСК», – наголосив Тищенко.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія вважає, що президента втягнули у політичну гру, примушуючи коментувати розслідування спецоперації із захоплення бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Нагадаємо, 17 листопада Bellingcat опублікував скандальне розслідування про вагнерівців. Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити.