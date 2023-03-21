Чи справжній Путін відвідав Маріуполь? Розвідка вказала на деталі

Володимир Путін нібито під час візиту до Маріуполя

В експертному середовищі точаться дискусії про те, чи взагалі живий Путін

Українські розвідники не мають доказів відвідування тимчасово окупованого Маріуполя справжнім президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, пише «Інтерфакс-Україна»

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«Чому ви впевнені, що це був саме Володимир Путін у Маріуполі? У нас немає жодних доказів того, що ця людина була Володимиром Путіним. Чоловік, схожий на Володимира Путіна, справді зафіксований на цих кадрах», – зазначив посадовець.

Він додав, що в експертному середовищі зараз точаться дискусії про те, чи взагалі живий Путін.

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«Але якщо живий, то ми бачимо зазвичай зустрічі того самого Володимира Путіна за довгим столом на величезній відстані від живих людей. У нього тремтить одна рука і багато інших уже характерних ознак, які добре характеризують самого Путіна. Серед цих характерних ознак немає прогулянок вечірнім Маріуполем, спілкування з мирними жителями у дворах», – зауважив представник ГУР.

За його словами, це хороша режисура, і російська пропаганда вміє робити різні постановочні сеанси.

«Але жодних доказів, що саме Путін був у Маріуполі, нам не надали», – підкреслив Юсов.

Нагадаємо, що 19 березня посеред ночі у Кремлі повідомили, що російський диктатор Путін відвідав Маріуполь. Білий дім прокоментував візит і вказав на важливу деталь.