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Ростислав Павленко Народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»)

Чому майбутній контрнаступ такий важливий

glavcom.ua
ЗСУ роблять все можливе, аби знищити ворога
фото: ЗСУ

Санкції підточують економічну базу ворога, в той час як Україні продовжує надходити допомога

Новообраний президент Чехії Петро Павел заявив, що якщо великий контрнаступ України зазнає невдачі, отримати кошти на наступний буде «вкрай складно».

Тим більша відповідальність лягає на забезпечення ЗСУ всім необхідним – і, зокрема, повернення виплат військовим. Тож у понад 500 мдрд грн, які мають бути додатково спрямовані на оборону, обов’язково мають знайтись кошти і на повернення виплат.

Бо весняна кампанія визначатиме подальший перебіг і завершення війни.

А санкції підточують економічну базу ворога, в той час як Україні продовжує надходити допомога.

  1. Журналіст «Радіо Свободи» Рікард Йозвяк повідомив, що міністри закордонних справ ЄС мають підписати план боєприпасів для України, щоб забезпечити Київ 1 мільйоном артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців. Хоча на тижні почали з‘являтися повідомлення про нестачу в Європі компонентів для боєприпасів – така спільна дія якраз покликана вирішити подібні проблеми.
  2. США невдовзі оголосять про новий пакет військової допомоги для України. У Білому домі заявили, що йдеться про зброю, яка є важливою для успіху України в найближчі тижні.
  3. Норвезьке агентство допоможе Міноборони України в організації закупівель оборонних матеріалів.
  4. Велика Британія допоможе Казахстану розвивати експортні маршрути в обхід рф, заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі під час візиту до Астани.
  5. США вперше з початку повномасштабного вторгнення відновили депортацію росіян.

І далі ж буде.

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Теги: Україна росіяни контрнаступ Міноборони санкції міністр

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Ростислав Павленко

Чому майбутній контрнаступ такий важливий
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