Чому майбутній контрнаступ такий важливий

Санкції підточують економічну базу ворога, в той час як Україні продовжує надходити допомога

Новообраний президент Чехії Петро Павел заявив, що якщо великий контрнаступ України зазнає невдачі, отримати кошти на наступний буде «вкрай складно».

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Тим більша відповідальність лягає на забезпечення ЗСУ всім необхідним – і, зокрема, повернення виплат військовим. Тож у понад 500 мдрд грн, які мають бути додатково спрямовані на оборону, обов’язково мають знайтись кошти і на повернення виплат.

Бо весняна кампанія визначатиме подальший перебіг і завершення війни.

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А санкції підточують економічну базу ворога, в той час як Україні продовжує надходити допомога.

Журналіст «Радіо Свободи» Рікард Йозвяк повідомив, що міністри закордонних справ ЄС мають підписати план боєприпасів для України, щоб забезпечити Київ 1 мільйоном артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців. Хоча на тижні почали з‘являтися повідомлення про нестачу в Європі компонентів для боєприпасів – така спільна дія якраз покликана вирішити подібні проблеми. США невдовзі оголосять про новий пакет військової допомоги для України. У Білому домі заявили, що йдеться про зброю, яка є важливою для успіху України в найближчі тижні. Норвезьке агентство допоможе Міноборони України в організації закупівель оборонних матеріалів. Велика Британія допоможе Казахстану розвивати експортні маршрути в обхід рф, заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі під час візиту до Астани. США вперше з початку повномасштабного вторгнення відновили депортацію росіян.

І далі ж буде.