Ворог вдарив ракетами по Запорізькій області

Профільні служби працюють на місці влучання

Російські загарбники атакували Запоріжжя ракетма з Криму. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

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«Російські ракети з українського Криму поцілили в одну з громад Запорізького району. Дорогий снаряд влучив у центр маленького села», – йдеться в повідомленні.

Наразі профільні служби працюють на місці влучання.

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Нагадаємо, станом на 4 березня у Чорному морі перебувають три російські ракетоносії. Кораблі окупантів перебувають у безпечному, як вони вважають, районі, якомога далі від українських ракет, аж за 100 морських міль – це близько 200 км.

До слова, триває 374-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 150 атак противника.