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    Думки вголос

    Виявлені сліди прямого фінансування проросійського пропагандиста Шарія з Москви

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Виявлені сліди прямого фінансування проросійського пропагандиста Шарія з Москви

    Фейки стали для Шарія найвигіднішим бізнесом, а на криваві гроші він купує нерухомість в Євросоюзі

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    По данным источников Цензор.Нет, обнаружены следы прямого финансирования пророссийского пропагандиста Анатолия Шария из Москвы.

    Есть такой счет

    Anatolii Sharii

    4082 0978 7010 0001 9207

    Raiffeisen Bank RF, Moscow.

    21.05.2019 и 19.04.2020 на этот счет были направлены из России два платежа на сумму 670 000 евро от двух граждан РФ.

    С этого счета Шарий оплачивает свои покупки недвижимости в Испании.

    Это только часть переводов, которые регулярно получает Шарий из РФ.

    Надеюсь, правоохранительные органы Украины используют эту информацию в расследовании подрывной деятельности Шария против нашей страны. За каждого дурака из «шарикюгенда», который устраивает провокации за 100 гривен, за каждого бота, который строчит комменты в соцсетях за копеечку, за поддержку российской агрессии и пропаганду против украинской армии и государства Шарий получает на свои счета крупные суммы, финансирует свое движение, распространяет дезинформацию.

    Фейки стали для Шария самым выгодным бизнесом, и на кровавые деньги он закупает недвижимость в Евросоюзе.

    Надеюсь, что после расследования Литвы об объявлении Шария персоной нон-грата и аннулировании его документов, испанские правоохранительные органы проведут проверки связей Шария с Москвой, и этот российский агент будет выдворен также и из Испании, и переедет туда, где ему делают заказы против Украины, к себе в РФ.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія пропаганда Анатолій Шарій
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    Виявлені сліди прямого фінансування проросійського пропагандиста Шарія з Москви