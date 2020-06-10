Як комфортно жити в Україні, якщо ти «регіонал» і відкритий прихильник Росії

Підозрюваний у тяжкому злочині продовжує жити на своїй віллі без жодних обемежнь

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Завтра в 11.45 заседание по одному из самых громких процессов наших дней - убийства Сергея Старицкого.

Дело об убийстве бизнесмена Старицкого стало просто символом полного беспредела судебной системы, и максимального комфорта для убийцы - министра иностранных дел при Януковиче, одного из ключевых деятелей пророссийской политики Леонида Кожары. Не часто даже в наше время увидишь такое откровенное надругательство над справедливостью, которое, конечно, и президент и судебные власти делают вид, что не замечают.

Напомню, Кожара подозревается в умышленном убийстве Старицкого, которое произошло в доме Кожары из личного пистолета Кожары.

Как подозреваемый в тяжком преступлении, который, тем более, не побежал сдаваться в полицию, Кожара должен был находиться в изоляторе без права залога на период следствия.

Однако Шевченковский суд установил для Кожары изначально залог в 14 миллионов гривен. И находился под стражей Кожара совсем недолго. Очень скоро во время очередного заседания по продлению сроков следствия судья внезапно снизил залог с 14 до 2 миллионов гривен, а затем.... освободил Кожару из-под стражи!

Ему было назначено носить электронный браслет, но поскольку в Украине эти браслеты уже давно не закупают, то пришлось Кожаре жить на своей загородной вилле, где он убил Старицкого, без всяких ограничений. Об этом заявила дочь убитого Katerina Starytska.

Сравните это с делом Антоненко - где нет прямых улик, но подозреваемые под стражей уже более полугода. А здесь человек, который может в любой момент сбежать в Россию, даже без браслета спокойно себе живет, «решает вопросы», и после убийства ему разрешено спокойно жить частной жизнью, ну подумаешь, это же надежный человек, такому можно, ну, подумаешь, ну убили человека, ну с кем не бывает.

Можно ли себе представить, что все это происходит без политической крыши и без ведома Офиса президента, ВККС ВРП? Конечно, нет.