В одному з поліцейських приміщень Києва сталася пожежа (фото)



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Пожежа сталася на першому поверсі адмінбудівлі Фото: ДСНС

Вогнем пошкоджено службові кабінети і технічні приміщення

Сьогодні, 10 червня, о 3:35 сталося загорання у приміщенні підрозділу поліції на вул. Набережне шосе, 25 у Печерському районі столиці.

За викликом негайно виїхали рятувальники, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, вибухотехніки, кінологи, криміналісти та представники інших профільних служб та відомств.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За інформацією керівництва Головного слідчого управління Національної поліції України, матеріали кримінальних проваджень, які там зберігалися, суттєво не пошкоджені. Окрім того, у слідчих є електронні дублікати, тож усі процесуальні документи будуть відновлені. Отже, фігуранти кримінальних проваджень, матеріали яких частково пошкоджені внаслідок пожежі, не уникнуть кримінальної відповідальності.

За фактом пожежі слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Пресслужба Головного управління ДСНС у Києві інформує, що загорання сталося в кабінеті на першому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі. О 05:23 пожежу було локалізовано та о 05:47 ліквідовано.

На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, та 26 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.