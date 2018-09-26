Які першочергові кроки очікують українці від майбутнього президента

Свобода і боротьба за незалежність, боротьба з радянським феодалізмом змінили наше суспільство

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Какие первоочередные действия ожидают украинцы от будущего президента - почему кандидаты избегают самых острых и важных тем?

А вот рейтинг главных тем для украинцев, которые, должны стать настоящей повесткой дня для кандидатов (выбирать можно было сразу три основных темы).

На первом месте проблема войны - 66% с огромным отрывом. То, о чем самые рейтинговые кандидаты не говорят, или говорить избегают, никакие решения не озвучивают, твердят о мире, но не указывают путей его достижения. Да, о войне мало пишут и показывают в СМИ, но для общества война все равно - ключевой вопрос.

На втором месте борьба с коррупцией - 49%. То, о чем не говорят, то, чего избегают. Называть имена символов коррупции, называть конкретные схемы, рассказывать как и кого отстранят от кормушки, какие сроки получат преступники, которые сидят сейчас на схемах, и чувствуют себя выше закона.

Социальные программы только на третьем месте - всего 34%. Поразительно. В общественном сознании колоссальные извинения.

Затем возрождение промышленности - 33%

Впечатлило, что на шестом месте - сокращение влияния олигархов на политику. Украинцы сделали важные выводы и определили свое отношение к олигархам. Этот блок прямо связан с борьбой с коррупцией.

Важно, что в первой десятке проблем - усиление обороноспособности государства. Эти активные люди, кто включил это в свои приоритеты, явно не хотят капитуляции и мира любой ценой.

Чего нет - судебной системы. Запрос на правосудие и арбитраж пока не стал ключевым. Люди в своем большинстве стоят вдалеке от судебных решений, справедливость для них с судом пока вообще не связана.

«Армія-Мова-Віра» как-то не вписывается в приоритеты. Это важно, но тренды иные.

Также и «Новий економічний курс» с его формулами, без Войны и антикоррупции как-то не смотрится.

В целом отличные результаты опроса, которые показывают, какие зрелые интересы и приоритеты у нашего гражданского общества. Свобода и борьба за независимость, борьба с советским феодализмом неузнаваемо изменили общество.

Это очень классное изменение, надеюсь, наши политики обратят внимание на опросы, и начнут говорить с людьми о первоочередных проблемах, а не выдумывать что-то далекое, чтобы только обойти острые углы и избежать определенности там, где избиратели ее требуют в первую очередь.