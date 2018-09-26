Українські спортсмени очолили рейтинг Кубку світу з підводного плавання



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Наші співвітчизники надзвичайно вдало виступили у Таїланді

У Таїланді завершився Кубок світу з підводного спорту (плавання у ластах) серед юніорів і дорослих.

Національна збірна України здобула 22 нагороди та за підсумками п'яти етапів турніру очолила рейтинг національних команд.

У категорії «дорослі» українські спортсмени завоювали 10 медалей, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Найбільшу кількість нагород у своєму арсеналі має Єлизавета Вакарева. Спортсменка тричі підкорила найвищу сходинку п’єдесталу Кубка світу серед юніорів на дистанціях 100 та 200 метрів і на дистанції 200 м плавання у біластах.

Вікторія Уварова стала найкращою у плаванні з аквалангом на 100 м та плаванні у ластах на 50 м. Крім того, у доробку Уварової срібна нагорода у пірнанні на 50 м.

Вакарєва, а вслід за нею й Уварова очолили рейтинг спортсменів за результатами всіх етапів Кубка світу серед дівчат. Серед хлопців першу сходинку рейтингу посідає також український спортсмен – Володимир Сущенко, який став бронзовим призером у плаванні у ластах на дистанції 800 м.

Окрім того, українки Юлія Чумак та Анастасія Антоняк посіли другу та третю сходинку у жіночому рейтингу за підсумками всіх етапів Кубка світу, а Данило Колодяжний став лідером чоловічого рейтингу.

Олександр Одиноков став найшвидшим у плаванні у ластах на дистанції 800 м і фінішував другим на 400 м.

На другу сходинку турнірного п’єдесталу в плаванні у біластах на 50 м піднялася Анна Козир.

Бронзовими призерами змагань стали Євгенія Олейнікова (800 м, плавання у ластах); Артур Артамонов (50 м, плавання у біластах); Яна Трофимець (200 м, плавання у ластах); Христина Мусієнко (100 м, плавання з аквалангом); Євген Степанчук (100 м та 200 м плавання у біластах).

Наші співвітчизники замкнули трійку лідерів у змішаній естафеті 4х100 плавання у ластах.

Серед юніорів українки стали найшвидшими в естафеті 4х100 м, плавання у ластах.

Дві золоті нагороди до медальної скарбнички додала Вірсавія Березна, здобувши перемогу на дистанції 50 м, плавання у біластах, а також 100-метрівці плавання у ластах.

Срібну медаль на дистанції 200 м плавання у ластах та бронзу у пірнанні на 50 м здобула Валентина Рєзнік.