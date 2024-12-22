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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

ЗСУ відповіли викотехнологічному дуелянту Путіну

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«Російська ППО свої війська прикрити не змогла»

Збройні сили України завдали удару 10 ракетами прямо по штабу російської 155-ї бригади морської піхоти армії ворога

19 грудня Путін на своїй пресконференції заяив, що збирається влаштувати «вискотехнологічну дуель». За кілька годин у бік Києва полетіли російські балістичні ракети, більшість яких було збито українською ППО, але росіянам вдалось пошкодити кілька цивільних та комерційних будинків.

У відповідь на черговий терористичний акт Росії, Збройні сили України завдали удару 10 ракетами прямо по штабу російської 155-ї бригади морської піхоти у місті Рильськ Курської області.

155-та бригада морської піхоти ЗС РФ відома масовими злочинами – вбивством мирних мешканців на Київщині, мародерством, вбивством полонених. А напередодні, саме прапор 155-ї бригади розгорнули на Путіним під час пресконференції.

Командири бригади, вочевидь, дуже раділи, що їм вдалось так гучно пропіарити себе. Але радіти російським військовим злочинцям довелось недовго.

Російська ППО свої війська прикрити не змогла. Внаслідок ураження штабу 155-ї бригади ворогу завдано значних втрат, пункт управління знищено.

Ось такий насправді вигляд має «високотехнологічна дуель» ЗСУ та російських терористів.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЗСУ армія війна путін балістичні ракети

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