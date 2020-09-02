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    Думки вголос

    3 вересня - роковини бездарної спецоперації російських силовиків у Беслані

    • Юрій Федоренко

      Експерт з питань суспільної комунікації

    • Розсилка
    3 вересня - роковини бездарної спецоперації російських силовиків у Беслані

    Росія перетворилась на терористичну державу, яка здійснює акти терору по всій земній кулі

    3 вересня – безумовний день скорботи за загиблими під час спецоперації по визволенню заручників, яку так бездарно провели російські спец призначенці 3 вересня 2004 року. Загинуло 334 людини. Поранено понад 800. Із 334 загиблих – 186 дітей! В ході слідства було викрито багато фактів, які дають підставу розглядати трагічні події у Беслані (Північна Осетія, 1-3 вересня 2004 року), захоплення заручників та подальший штурм, як заздалегідь сплановану операцію російських спецслужб.

    Якою ж негідною та підлою повинна бути влада Росії, щоб потім, в 2005 році федеральним законом «Про дні військової слави Росії» встановити в цей день, 3 вересня, «День солідарності в боротьбі з тероризмом». Нечуваний цинізм встановити пам’ятною датою день справжньої трагедії, до якої причетна САМА ВЛАДА Россії!

    3 вересня о 21:00 ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод» організовує захід під Посольством Російської Федерації в м. Києві за адресою: Повітрофлотський проспект, 27.

    Наша мета – привернути увагу до того, що Росія перетворилась на терористичну державу, яка здійснює акти терору по всій земній кулі та формує атмосферу страху на власній території, в анексованому Криму та Донбасі.

    Ми запрошуємо всіх небайдужих приєднатися до акції.

    Джерело: блог Юрія Федоренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія путінський режим тероризм
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