Кремлівська влада стала для Росії «слабкою ланкою», яка може привести до трагедії

Юрій Федоренко Експерт з питань суспільної комунікації

Юрій Федоренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ми всі дуже добре знаємо, що роблять із загнаними кіньми!

Хворобливі імперські амбіції довели Кремль до стану загнаного коня, який несе країну по краю прірви

Прірва

Що робити країні-агресору, яка, незважаючи на вовчі зуби, що стирчать з під овечої шкіри, намагається прикрити куцою брехнею свої пазурі? Чим ще, крім брехні, вона може, на її думку, замаскувати свою суть? Нічим!

Але рано чи пізно настає той час, коли брехня вже не маскує, а підкреслює агресивні наміри та потворну сутність. «Брехня краю не бачить». Як не бачать краю і ті, хто цю брехню безсоромно розносить. А Кремль вже наблизився до прірви і вже ніяка брехня не зможе втримати його від падіння.

Події останніх тижнів розвіяли будь які сумніви щодо намірів Кремля навіть у тих, хто весь час вважав за краще не помічати очевидного. Не помічав та не реагував на відірвані по-живому від власного тіла Донбас та Крим, на втручання у внутрішні справи країн-сусідів, на вбивства непокірних та незгодних, на постійну брехню глашатаїв кривди, на «кольорових чоловічків» та «дітей композиторів». На загрозу всьому демократичному суспільству, яку несе путінська влада!

Мабуть треба подякувати різним Соловьовим та Симоньянам, які так вперто відробляли гроші Кремля, що замість провідників кремлівської пропаганди перетворилися на тих, хто постійно кричав «вовки!» і докричався! Такі як вони споконвіку зневажали власний народ. Але як же треба «втратити береги», щоб наскільки зневажати навіть своїх колег по цеху! Треба бути відверто безпринципним закінченим циніком щоб так, у позі «раком», у розмові з політичним імпотентом, який впевнений у тому, що за ним спостерігають із космосу, «закрити тему» побиття, принижень та тортур власних колег! Хоча, хто ще здатен, окрім таких НЕлюдей розносити ТАКУ інформаційну заразу по всьому світу?! Питання риторичне!

Схоже на те, що Кремль програє або вже програв власну інформаційну війну з усім розумним світом. Режисер –постановник кремлівського шапіто довів свій «творчий задум» до абсурду і колишні глядачі готові самі вийти на сцену і грати свою самостійну п’єсу. І нехай режисер продовжує істерично волати про те, що «весь світ проти нього» та погрожувати «всім і вся». Тільки психічно хворим людям притаманний таких потяг до безсоромної брехні! Кремлівська влада стала для Росії «слабкою ланкою», яка може привести до трагедії. Хворобливі імперські амбіції довели Кремль до стану загнаного коня, який несе країну не розбираючи дороги по краю прірви.

А ми всі дуже добре знаємо, що роблять із загнаними кіньми!

Джерело: блог Юрія Федоренка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.