США підтверджують застосування РФ гіперзвукових ракет для удару по Україні

Використання такої зброї – сигнал від Росії до Заходу

Представники американської адміністрації підтвердили, що Росія запустила по Україні гіперзвукові ракети, що стало першим відомим використанням такого виду наступального озброєння в бою. Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційних посадовців.

«Сполучені Штати мали можливість відстежувати запуски в режимі реального часу», – зауважили представники адміністрації.

У Вашингтоні вважають, що запуски гіперзвукових ракет могли мати на меті, по-перше, випробування цієї зброї, а, по-друге, надіслати Заходу сигнал про те, що Росія має такі можливості.

Гіперзвукова зброя рухається уп’ятеро скоріше за швидкість звуку. Її важко виявити та уразити системами протиракетної оборони.

Наадаємо, російські окупанти застосували гіперзвукові ракети комплексу «Кинжал» для знищення підземного військового складу на заході України. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на офіційного представника Міноборони країни-агресора Ігоря Конашенкова.

За даними російських ЗМІ, «Кинжал» – авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

За даними агресора, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі наявні та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Читайте також: