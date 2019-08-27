Чи дійсно хвороба зробила Філарета фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу?

Патріарх усвідомлював, що спілкується з телеканалом агресора, з рупором кремлівської пропаганди - але не думав, що це матиме ті наслідки, які мало

Ще раз щодо позову проти мене

Що ж вимагає почесний Патріарх Філарет?

Він вимагає визнати недостовірною наступну інформацію з мого допису в Фейсбук: «Хвороба зробила його фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу».

Нагадаю, що мій допис був реакцією на інтерв‘ю, яке почесний Патріарх дав кремлівському пропагандистському каналу «Россия 24». Буквально за кілька днів потому, після хвилі обурення в суспільстві, питання про це інтерв‘ю поставив Патріарху журналіст «Громадського», і отримав відповідь - Патріарх не передбачав такої суспільної реакції. «Я не думав, що буде така негативна реакція...» Читайте також Зеленський призначив керівником СБУ Кіровоградщини фігуранта квартирного скандалу Сьогодні, 11:11

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У Росії підтвердили викид радіації після вибуху на полігоні Вчора, 13:38 «Журналіст: Я мушу почати з такого питання, яке декілька днів тому з‘явилося і дуже багатьох вірян воно стривожило. Ви дали інтерв‘ю російському телеканалу «Росія 24». Як так сталося? Тому що ВСІ ЗНАЮТЬ, що це за канал, які він має позиції щодо України, і як так сталося, що Ви саме з такими журналістами і з таким телеканалом поспілкувалися? Патріарх Філарет: Ну, я даю інтерв‘ю всім, хто до мене звертається. Але Я НЕ ДУМАВ, що буде така негативна реакція на інтерв‘ю, яке я дав ворожому каналу». Тобто, Патріарх усвідомлював, що спілкується з телеканалом агресора, з рупором кремлівської пропаганди - але не думав, що це матиме ті наслідки, які мало. «Не думав» - при тому, що аудиторія, до якої він апелює, це патріотична українська аудиторія, що аргументи, якими він апелює до неї, покликані створити враження, що його позиція - «більш незалежницька і проукраїнська», ніж у інших. Отже, давати інтерв‘ю кремлівським пропагандистам - це цілком очевидно шкодити власній позиції. На жаль для почесного Патріарха це виявилося не очевидним. Чому? Я свою думку висловив. Ну а засвідчення, що Москва розглядає нинішні заяви і дії почесного Патріарха, як корисні для себе, прозвучало з її власних вуст у тому самому горезвісному репортажі з інтерв‘ю: «Выходит, что новые, июньские тезисы Филарета ПРАКТИЧЕСКИ ДОСЛОВНО ПОВТОРЯЮТ все то, о чем представители РПЦ говорили ещё в начале религиозно-политического проекта Томос». І на завершення. В коментарях до мого попереднього допису про позов одна вірянка написала, що за 30 років Патріарх Філарет ніколи не подавав позовів проти тих, хто справді методично оббріхував його та поливав брудом. То чи не є сам позов ще одним доказом тієї драматичної зміни, яка сталася з ним за останній час?

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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