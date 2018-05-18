Духівник Путіна єпископ Тихон очолить РПЦ, якщо Україна отримає автокефалію?

Єпископ Тихон (Георгій Шевкунов) і президент Росії Володимир Путін

Кілька поточних новин щодо процесу визнання автокефалії та навколо нього

1. Нарешті офіційна делегація Синоду Вселенського Патріархату з трьох митрополитів розпочала візити в Помісні Церкви з інформуванням про українську справу. Першим відбувся візит у Афіни.

Слід підкреслити, що візити мають на меті інформувати про справу, а не отримувати ДОЗВІЛ на її вирішення.

http://www.romfea.gr/…/21719-epitropi-tou-oikoumenikou-patr…

2. В той же час Архієпископ Афінський Ієроним отримав лист від Московського патріарха Кирила, де той знову повторює тезу про можливість «великого розколу» внаслідок визнання Константинополем української автокефалії.

Грецькі інформовані джерела відзначають, що цей лист мав передати головний дипломат МП м. Іларіон Алфєєв, але візит так і не зміг відбутися (очевидно, що в Афінах не дуже чекають на гостя з такими погрозами, особливо після його грецького інтерв‘ю про «велику схизму»).

Джерела свідчать, що лист передав ієрарх «третьої Церкви» - мабуть йдеться про Албанську, адже наприкінці квітня п. Кирил якраз перебував у Албанії.

Цікаво також, що російське посольство в Афінах активізувалося з церковного питання: російський посол відвідав Архієпископа Ієроніма та заступника глави МЗС з церковних питань Аманатідіса. Джерело повідомляє, що посол говорив про зацікавленість його уряду, тобто Кремля, в українському церковному питанні, «зазначивши, що для уряду це не лише церковне питання» (так цитує джерело).

http://orthodoxia.info/…/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE…/

3. М. Іларіон Алфєєв планує невдовзі відвідати Варшаву. Джерела повідомляють, що там не дуже радіють цьому візиту, очікуючи тиску з метою схилити Польську Церкву на московський бік. Як відомо, на останньому Синоді Польська Церква ухвалила помірковану резолюцію, закликавши «дотримуватися канонічного порядку». Важко припустити, що очікуване рішення Вселенського Патріарха у Варшаві схочуть і зможуть оголосити «не канонічним».

4. У Петербурзі відбулося засідання Синоду РПЦ. Місцем зібрання була обрана будівля Синоду часів Російської імперії. Чим вкотре підкреслено історичну тяглість традиції в Росії підпорядкованості Церкві - державі, виразом чого і була заміна Петром І Романовим Патріарха на імперський «Святейший правітєльствующій сінод».

Найбільш коментованим рішенням Синоду стало призначення «духівника Путіна», очільника монастиря на Лубянці в Москві єпископа Тихона Шевкунова - митрополитом Псковським. Очевидно, що своє московське становище новий митрополит не втратить, але чин митрополита і самостійного керівника митрополії, а не єпископа-помічника при п. Кирилі, ким він був дотепер, відкриває «духівнику Путіна» прямий шлях до кандидатства в наступні патріархи РПЦ.

Цілком можливо, що після провалу для Москви «українського питання» справа необхідності нового патріарха РПЦ з теоретичної площини буде переведена Кремлем у практичну. Тим більше що Тихон Шевкунов за своїми поглядами та біографією (й навіть зовнішньо) ідеально підходить на роль патріарха часів самоізоляційного і антиєвропейського «пізнього путінізму».

Також прикметно, що Синод нічого не заявив з «українського питання» - хоча напередодні московські кола активно поширювали в Україні чутки про нібито ледь не «проголошення автокефалії УПЦ» з боку РПЦ, щоб випередити Константинополь.

Усна заява для преси м. Іларіона Алфєєва про «підтримку УПЦ всіма членами Синоду» чомусь нагадала заяви про «глибоку стурбованість», якими зазвичай дипломатія прикриває небажання чи нездатність щось реально робити.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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