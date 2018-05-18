Єльченко в Радбезі ООН висловився за обмеження права вето

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Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко

Український дипломат запропонував ряд пропозицій для Радбезу ООН

Українська делегація в ООН назвала реагування Ради Безпеки на конфлікти, загострення ситуації й порушення міжнародного права «повільним і непослідовним», передусім, через зловживання окремими постійними членами, зокрема Росією, правом вето.

Про це заявив під час відкритих дебатів у Радбезі ООН постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, пише «Укрінформ».

«Реакція Радбезу на серйозні порушення міжнародного права є повільною та непослідовною», - наголосив представник України.

В якості одного з прикладів він назвав ситуацію з нехтуванням міжнародних норм з боку Росії, її агресії проти України, а також зловживання нею правом вето в РБ ООН.

«Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також територій Донецької та Луганської областей України наочно демонструють, що порушення основних принципів міжнародного права постійним членом Радбезу є однією з найбільш серйозних загроз миру та безпеці», - наголосив Єльченко.

Він нагадав, що Москва використовує «реваншистську політику» й застосовує військову силу проти інших держав ще з 1990-х років, у тому числі проти Молдови, Грузії і України.

«Список порушень та протиправних дій Росії продовжує поповнюватися через послідовну підтримку (з боку Росії – ред.) деспотичного уряду в Сирії, секретних операцій проти Великої Британії, а також таємних убивств у моїй країні, сліди яких ведуть до Кремля», - заявив дипломат.

За його словами, всі ці порушення відбулися «на тлі систематичних зловживань правом вето та відвертого нехтування» цим постійним членом Радбезу своїх обов'язків підтримувати мир і безпеку.

«З огляду на це, ми вважаємо, що будь-який потенційний сценарій реформування Ради Безпеки без обмеження права вето для постійних членів, буде неповним та не принесе очікуваних і необхідних результатів», - наголосив представник України.

У цьому зв'язку він висловив ряд пропозицій для Радбезу ООН. Зокрема, український дипломат назвав необхідним для Радбезу посилити його функцію попередження конфліктів. Крім того, він запропонував розробити «тестовий алгоритм» який дозволить виконувати функції Радбезу «своєчасно, належним чином і прозоро» в конфліктних ситуаціях, а також у відповіді на агресію з боку держав та урядів.

Раніше видання The Guardian повідомляло, що Захід знайшов спосіб обійти вето Росії в Радбезі ООН.