4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 4 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

4 березня у світі відзначають Всесвітній день інженерії та Всесвітній день боротьби з ожирінням. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Герасима, що на Йордані.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день інженерії

Свято встановлене ЮНЕСКО для підкреслення ролі інженерів у створенні сучасного світу. У 2026 році для України це свято має особливе значення, адже саме інженерна думка допомагає відновлювати зруйновану інфраструктуру та створювати нові зразки високотехнологічного озброєння.

Всесвітній день боротьби з ожирінням

Цей день спрямований на підвищення обізнаності про проблему зайвої ваги та пропаганду здорового способу життя. Глобальні організації закликають до перегляду харчових звичок та збільшення фізичної активності для збереження здоров'я націй.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті преподобного Герасима, що на Йордані

4 березня православна церква вшановує пам'ять одного з найвідоміших подвижників V століття – преподобного Герасима. Уродженець Лікії (Мала Азія), він заснував велику лавру в пустелі поблизу річки Йордан.

Святий Герасим відомий своїм суворим аскетизмом, але найбільше – дивовижною дружбою з левом. За переказами, святий вилікував пораненого звіра, і той на знак вдячності залишився служити старцеві. Лев допомагав ченцям у господарстві, а після смерті Герасима помер на його могилі від туги. Ця історія стала «потужним» символом того, як святість повертає гармонію між людиною та природою.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали «Герасимом Граківником», адже зазвичай саме в цей час із теплих країв поверталися граки:

Якщо граки прилетіли і одразу сіли на гнізда – весна буде дуже теплою і швидкою.

Якщо птахи прилетіли, але не затримуються біля старих гнізд – чекайте на повернення холодів.

Ясна погода в цей день обіцяє багатий врожай ягід у лісі.

Якщо граки кричать – погода незабаром зіпсується.

Історичні події

1152 рік – Фрідріх I стає наступним німецьким королем;

1386 рік – великого князя Литовського Ягайла обирають польським королем;

1472 рік – магістратура Республіки Сієна затверджує статут найстарішого банку у світі, що безперервно працює;

1493 рік – Папа Римський Олександр VI видає буллу, за якою всі колонії Нового Світу розподілялись між Іспанією і Португалією по 50° західної довготи;

1750 рік – Кирило Розумовський стає гетьманом України;

1789 рік – вводять в дію Конституцію США і федеральний уряд розпочинає діяльність за нинішньою системою правління;

1790 рік – адміністративна реформа ділить Францію на 83 департаменти;

1813 рік – морозиво вперше подають на офіційному прийомі;

1837 рік – Чикаго отримує статус міста;

1849 рік – приймають нову конституцію Австрійської імперії;

1857 рік – Паризьким договором Британія визнає незалежність Афганістану;

1877 рік – німецько-американський винахідник Еміль Берлінер створює вугільний мікрофон;

1880 рік – нью-йоркська The Daily Graphic розміщає першу півтонову (а не гравійовану) репродукцію фотографії;

1918 рік – Українська Центральна Рада приймає ухвалу про реєстрацію громадянства України;

1939 рік – німецький уряд видає постанову, якою легалізовує примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини;

1949 рік – народився український композитор та поет, автор безсмертної «Червоної рути» Володимир Івасюк;

1950 рік – на екрани США виходить фільм Волта Діснея «Попелюшка» – перший повнометражний анімаційний фільм;

1955 рік – невелика японська фірма Sony, новачок на ринку, розпочинає випуск кишенькових транзисторних приймачів;

1975 рік – Чарлі Чаплін посвячений у лицарі;

1989 рік – створюють українське товариство «Меморіал» імені Василя Стуса;

1996 рік – Україна і Канада підписують договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів;

2006 рік – відкривають 45-ту станцію Київського метрополітену – «Вирлиця»;

2009 рік – Міжнародний кримінальний суд видає ордер на арешт президента Судану Омара аль-Башира;

2018 рік – отруюють Сергія Скрипаля у Солсбері, Велика Британія.

Іменини

День ангела святкують: Данило, Павло, Герасим, Олександр, Василь, В'ячеслав, Григорій, Юрій.