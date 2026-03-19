Яке релігійне свято відзначається 20 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Релігійне свято 20 березня в церковному календарі – День пам’яті преподобних отців, убієнних у монастирі святого Сави

20 березня православна церква вшановує пам'ять преподобних отців, які прийняли мученицьку смерть у лаврі святого Сави Освяченого. Це свято присвячене мужності та непохитності ченців, які відмовилися залишити свою обитель під час ворожого нападу, обравши вірність Богу замість земного порятунку.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 березня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобних отців, убієнних у монастирі святого Сави

Подія відбулася наприкінці VIII століття. На знамениту лавру святого Сави Освяченого в Палестині напали сарацини. Ченці мали можливість втекти, проте вони свідомо вирішили залишитися, вважаючи, що для інока смерть за Христа в стінах рідної обителі є вищим благом.

Загарбники вимагали віддати їм церковні цінності та золото. Коли преподобні Іоанн, Сергій та Патрикій від імені всієї братії відповіли, що їхнє єдине багатство — це віра, розлючені нападники розпочали жорстоку розправу. Частину ченців вони стратили мечем, а тих, хто сховався в печері, замордували димом від багать. Подвиг саваїтських отців став символом безкорисливості та абсолютної відданості чернечому шляху.

Молитви дня

О, святі преподобні отці, в лаврі Сави Освяченого за Христа убієнні! Ви, що землю своєю кров’ю освятили і душі за ближніх своїх поклали, почуйте нас у цей час тривожний. Благаємо вас: моліть Всевишнього, щоб зміцнив Він дух наш, дарував мир землі нашій та визволив нас від усякого зла. Навчіть нас бути твердими у вірі, як ви були, і не боятися жодних випробувань, знаючи, що Бог завжди з нами.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Цей день часто збігається з весняним рівноденням, тому народні прикмети мають особливу силу:

  • Якщо 20 березня день видався морозним – весна буде тривалою, а справжнє тепло прийде пізно.
  • Сині хмари на небі віщують швидке потепління та рясні весняні дощі.
  • Птахи, що прилітають з півдня великими зграями, обіцяють гарне і врожайне літо.
  • Наші предки вірили, що сни, побачені в ніч на 20 березня, часто бувають віщими, тому до них ставилися з особливою увагою.
  • Цей день вважався вдалим для очищення думок та оселі, оскільки «світло перемагає темряву».

