Чому шкільні підручники продукують антинаукову маячню?

Із такою освітою, яких ми матимемо спецалістів у майбутньому?

Інформаційне сміття роками забиває дітям голову

Верховна Рада підтримала законопроєкт №5465 про підручники у другому читанні!

Проблема підручників не вичерпується порадами лікувати рак содою і вдягати спідницю до п'ят, щоб уникнути зґвалтування. У робочому зошиті «Людина і світ» для 4 класу є розповіді про російську антарктичну станцію «Восток» – замість української антарктичної станції «Академік Вернадський». На громадян якої країни це розраховано?

У зовсім нових підручниках для 8 класу – виданих 2021 року – теж багато «цікавого». Підручник з української мови (Авраменко, Борисюк, Почтаренко) переказує затяганий фейк про конкурс милозвучності мов, призове місце на якому зайняла – українська мова.

Спростування можна знайти, наприклад, на каналі Твоя підпільна гуманітарка

У підручнику з мистецтва (Гайдамака) розділ про мистецтво Візантії та Київської Русі ілюструє собор Олександра Невського у Софії, збудований 1904-1912 роках. Це неовізантійський стиль, в підручнику не уточнено, що на ілюстрації будівля з ХХ століття. А потім ми дивуємося, звідки беруться новобудови з рюшами й вензелями «під старовину».

У підручнику з біології (Соболь) пов'язують індивідуальні особливості людини з її групою крові. Розповідають, що люди з першою групою – «прагнуть завжди бути лідером», але «ревниві, метушливі, надмірно амбітні». Люди з другою групою крові «люблять гармонію, спокій і порядок», але «вперті і не вміють розслаблятися». Третя група крові в «індивідуалістів», а четверта – у «тактових людей, що вміють розважати», але можуть бути «дуже різкими». Шикарно. Лишилося додати гороскопи та поради, як заряджати воду з телеекранів, і можна готувати нове покоління лікарів.

Таких «скарбів» в українських підручниках закопано безліч. Все це інформаційне сміття роками забивало дітям голову

Законопроєкт №5465 створено, щоб докорінно змінити ситуацію. Як саме?

Законодавчо буде закріплено, що підручники мають ґрунтуватися на наукових даних, не містити дискримінаційні висловлювання, а при їхньому написанні заборонено порушувати принципи академічної доброчесності.

Для батьків та вчителів з'явиться можливість скаржитися на погану якість навчальних матеріалів – до Міносвіти. Якщо скарги виявляться обґрунтованими – підручник заборонять використовувати у школі.

Також усі шкільні підручники матимуть цифровий інтерактивний додаток – щоб усі учні могли скористатися перевагами цифрових технологій в освіті. Це допоможе, наприклад, краще втримувати увагу дітей під час навчання.

Тепер Міносвіти та підпорядковані йому установи мають розробити механізми – для реалізації закону

Судячи з бурхливих дебатів під час обговорення деяких норм – зробити це буде непросто. Але я впевнена, що активна спільнота батьків, учнів, освітян та видавців радо допоможе чиновникам – зробити підручники кращими. І я також – завжди готова допомогти.

Всі наші проблеми, всі перемоги й поразки починаються з освіти. А без якісних підручників – хорошої освіти не здобудеш.

Джерело: блог Інни Совсун

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