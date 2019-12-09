Московська церква висвятила в єпископи архімандрита Каллініка, який сприяв окупації Криму

Каллінік відомий тим, що активно сприяв окупації Криму Російською Федерацією навесні 2014 р. За що отримав відзнаку від окупантів і нею вельми похвалявся

«Чорна рада»

Таку назву має відомий історичний роман Пантелеймона Куліша про однойменну подію червня 1663 р., що відбулася в околицях Ніжина та знаменувала собою черговий виток упокорювання Московією козацької України.

Ще з Ніжином пов‘язане ім‘я протопопа Максима (у чернецтві - Мефодія) Филимоновича, який у другій половині XVII ст. за прислужництво Московії незаконно був висвячений там на єпископа, намагався захопити владу в Київській Митрополії, за що був проклятий Вселенським Патріархом.

І ось сьогодні, ніби продовжуючи цю ганебну лінію, в Ніжинському КОЗАЦЬКОМУ Миколаївському соборі (збудованому якраз за 10 років до тієї самої «Чорної ради», після якої в ньому присягав царю гетьман Брюховецький) — було зроблено «єпископом Бахчисарайським» такого собі Каллініка Чернишева (на першому фото він крайній праворуч з жезлом).

Те, що місцем посвяти був саме Миколаївський собор - видно з фото іконостасу (третє), на фоні якого наприкінці знялися учасники. Також про велике зібрання у тому храмі 8 грудня свідчать самі ніжинці у публікаціях.

Каллінік відомий тим, що активно сприяв окупації Криму Російською Федерацією навесні 2014 р. За що отримав відзнаку від окупантів і нею вельми похвалявся. Ще майже чотири роки тому в Лаврі його обрали на «вікарного єпископа» в Крим, але через розголос в пресі - досі побоювалися висвячували, бо такого кандидата могли просто заарештувати як пособника окупантів.

Більше про «героя» можна прочитати навіть у російському джерелі: https://diak-kuraev.livejournal.com/1103972.html

І от тепер вирішили, що «час прийшов». Мабуть з Росії дали добро, а тут на місці прорахували, що напередодні завтрашньої зустрічі в Парижі українська держава не схоче скандалу з Москвою. Однак мабуть побоялися робити це у Києві, тож подалися до козацького Ніжина...

Поближче до Крут.

Поближче до Батурина.

Щоби не просто зробити відвертого пособника окупантів єпископом - а ще й при цьому демонстративно показати «кто в домє хазянін».

Пс 93:1-7, 20-23: Боже помсти, Господи Боже помсти, яви Себе! Встань, Судде землі, дай відплату гордим. Доки, Господи, доки нечестивці будуть вихвалятися? Вони говорять неправдиві слова, величають себе всі, що чинять беззаконня. Народ Твій, Господи, поневолили і гноблять насліддя Твоє. Вдовиць і сиріт уморюють і пришельців убивають. І кажуть: «Не побачить Господь, не дізнається Бог Якова»...

Чи допустиш Ти, щоб поблизу Тебе постала оселя розбійників, що чинять насильство наперекір закону? Вони натовпом нападають на душу праведника і кров неповинну судять. Але Господь — захист мій, і Бог мій — твердиня надії моєї. Він поверне на них беззаконня їхні і злочинством їхнім погубить їх, знищить їх Господь Бог наш.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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