Про нові методички ботів Московського патріархату
Боти МП забули, хто культивував «русскій мір», забули їхні «Єдінає атєчєства» та «Новоросію»
Єдине, що цікаве в коментарях мп-ботів – це бачити, які їм методички роздають.
Зараз вони «не мають жодного стосунку до МП», «допомагають армії», «за мир». І так поводяться, ніби всі навколо – «рибки гупі з кількома секундами памʼяті», і вже забули все, що МП робив останні три десятиліття для підпорядкування України Московії.
Як готував ідейно %утінське нашестя. Як фанати натовпами збиралися на гастролі Гундяєва і в екстазі скандували «наш патріарх Кіріл!» Забули, хто культивував «русскій мір», забули їхні «Єдінає атєчєства» та «Новоросію»…
Але ми все памʼятаємо, і нічого не забули.
Тому боти йдуть в бан регулярно і безжально.
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