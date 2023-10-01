Про нові методички ботів Московського патріархату

Ми все памʼятаємо, і нічого не забули

Боти МП забули, хто культивував «русскій мір», забули їхні «Єдінає атєчєства» та «Новоросію»

Єдине, що цікаве в коментарях мп-ботів – це бачити, які їм методички роздають.

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Зараз вони «не мають жодного стосунку до МП», «допомагають армії», «за мир». І так поводяться, ніби всі навколо – «рибки гупі з кількома секундами памʼяті», і вже забули все, що МП робив останні три десятиліття для підпорядкування України Московії.

Як готував ідейно %утінське нашестя. Як фанати натовпами збиралися на гастролі Гундяєва і в екстазі скандували «наш патріарх Кіріл!» Забули, хто культивував «русскій мір», забули їхні «Єдінає атєчєства» та «Новоросію»…

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Але ми все памʼятаємо, і нічого не забули.

Тому боти йдуть в бан регулярно і безжально.