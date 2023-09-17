Московська патріархія стрімко перетворилася на секту

На цьому фото – американець, архімандрит спочатку РПЦЗ, потім МП, Іоаким Парр, якого навіть в МП визнали сектантом

Господи, збережи і оборони Церкву Твою!

Це фото для мене – дзеркальне відображення москвославія. Відображення секти, в яку стрімко перетворилася Моспатріархія, втрачаючи все більше від християнства і православʼя та набуваючи все більше від тоталітарного неоязичницького культу.

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Страх як основа духовності.

Зовнішність як ознака благочестя.

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Образ, ікона – десь там, поза… А на першому плані – гуру. Який вєщає.

Конкретно на цьому фото – американець, архімандрит спочатку РПЦЗ, потім МП, Іоаким Парр, якого навіть в МП визнали сектантом. Але зараз йдеться не про конкретну особу. А саме про збірний «образ».

Бо той самий дух видно і в покійних нині протоієреях Смірнові та Чапліні, і в їхньому нинішньому заміннику прот. Ткачові, і у дрібненьких Каурові з Фроловим (про яких вже і забули майже). Це – колективний образ змісту еспеже-расколамнєт-правблога. Це – і сам верховний жрець москвославія Гундяєв.

Господи, збережи і оборони Церкву Твою!