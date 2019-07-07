Про що нагадує нам сьогоднішнє свято Різдва пророка Іоана Хрестителя

Серед багатьох інших речей воно навчає нас терпеливості в надії на Бога

Бездітне подружжя священика Захарії та Єлизавети - стає батьками того, про кого Сам Син Божий сказав, що «з народжених жінками немає жодного пророка, більшого за Іоана Хрестителя» (Лк 7:28).

Доки ми в життєвій дорозі - ми не знаємо, чому Бог допускає ті чи інші випробування. Але ВІН - знає і нашу дорогу, і завершення її, тож і тяжкі обставини (як от бездітність Захарії та Єлизавети) обертає до кращого. Тому довіряймо Богу!

Наш життєвий досвід, і навіть досвід всього людства - обмежений у порівнянні з Божою всемогутністю. Ми звикли до певного порядку речей, пов‘язаних з цим світом, який до того ж лежить у злі. Тому певні речі здаються нам неможливими - якщо весь досвід підказує нам, що так не може бути.

Але Бог є Творець світу, і Він неможливе здатен зробити можливим. Захарія засумнівався в словах ангела - бо досвід говорив йому протилежне. Однак сталося саме за словом Господнім. Тому навіть коли щось здається неможливим - довіряймо Богу!

За земними мірками народжене дитя мало важке і нещасливе життя: Іоан ріс сиротою та відлюдником, поводився дивно з точки зору суспільства, за поширення своїх переконань був страчений у молодому віці.

Але всі страждання його життя - тінь і сон у порівнянні з винагородою, яку Бог дає Іоану, як незламному переможцю у боротьбі. Тож навіть коли боротьба за правду здається безнадійною, а життя - безвихіддю в стражданнях, - не впадаймо у відчай, а довіряймо Богу!

Зі святом!

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