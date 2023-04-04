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Єпископ Євстратій (Зоря) Речник  Священного Синоду ПЦУ

Сигнал для всіх ієрархів Московського патріархату в Україні

glavcom.ua
Митрополити Московської церкви в Україні
фото з відкритих джерел

Ваше начальство готове за лічені години позбутися будь-кого

Синоду Онуфрія знадобилося 9 років (!) щоби виключити зі своїх лав Лазаря Швеця – архієрея в Сімферополі, який вірою і правдою прислуговував колаборантам.

А от зовсім звільнити з посади – нема ані волі, ані духу, ані наміру.

Як і одіозного Павла Лебідя.

Натомість митрополита у Хмельницькому Антонія звільнили нібито на його прохання всього лише за лічені години, ухваливши рішення телефоном.

Чи не стало причиною для цього те, що митрополит Антоній не влаштував картинку війни за майно і передав комісії ключі?

Невдовзі довідаємося більше.

Але в будь-якому разі це сигнал для всіх ієрархів та священників МПвУ – ваше начальство готове за лічені години позбутися будь-кого, не беручи до уваги ані попередніх заслуг, ані моральної мотивації таких рішень.

P.S. Є думка, що причиною для «телефонного синоду» Онуфрія викинути митрополита Антонія були ці слова в інтерв’ю:

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Джерело
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Теги: релігія війна Московська церква в Україні

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