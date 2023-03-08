Стало відомо, коли і де пройде прощання з легендарним Да Вінчі
Поховання відбудеться 10 березня в столиці України
Героя України, добровольця Дмитра Коцюбайла на псевдо «Да Вінчі» поховають у столиці. Перед тим прощання пройде у рідному селі, на Івано-Франківщині. Про це повідомив брат загиблого захисника, Вадим Коцюбайло.
«Прощання з нашим легендарним Дмитром Коцюбайлом, другом Да Вінчі, сином, коханим, рідним, братом, побратимом розпочнеться завтра на рідній землі – у с. Бовшів (Бурштинська громада) 9 березня о 12:00 в будинку культури, опісля – в церкві. Поховання відбудеться 10 березня в столиці України», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської области України. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художному ліцеї.
Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. По її завершенню, у 17 років, пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. У 2014-му командував взводом добровольців, а у 2015-му – добровольчою ротою.
17 березня 2016 року призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.
30 листопада 2021 року був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України зі врученням «Золотої Зірки». Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».
В інтерв'ю «Главкому» Дмитро Коцюбайло розповів, що окуповані території України треба звільняти виключно силовим способом. Він говорив, що українцям потрібно розраховувати на самих себе, на свою армію, на своїх героїв.
Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня в бої під Бахмутом. Президент Зеленський відреагував на смерть Да Вінчі.
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