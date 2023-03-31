Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Мельниченка, який загинув на «Азовсталі»

Чоловік працював пожежником-рятувальником, а згодом став військовим

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Мельниченка.

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«Азов» (позивний «Раннер») Сергій Мельниченко загинув 8 травня 2022 року на заводі «Азовсталь», захищаючи місто Маріуполь. Йому було 29 років.

«Це була дивовижна дитина – дуже тихий, спокійний. Я навіть не уявляла, яку професію він може обрати», – згадує про дитинство свого сина його мама Любов Михайлівна.

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Народився хлопець 9 листопада 1992 року в місті Києві, а проживав із родиною в селі Гатне на Київщині. Мама виховувала сина сама. У родині, де Сергій був найстаршим, є ще дві молодші сестри та брат.

«Коли Сергійко трохи підріс, у нього з’явилося більше друзів, він почав займатися спортом. Легкою атлетикою, бігом, тайським боксом, боксом, вільною боротьбою, футболом (грав за команду села Гатне). За успіхи у спорті отримував багато нагород», – розповідає жінка.

Після закінчення 9 класу хлопець вступив до професійного училища. Там він здобув професію слюсаря з ремонту автомобілів.

Після служби в армії Сергій пішов працювати за контрактом у ДСНС України в місті Києві на посаду пожежного-рятувальника. Там служив три роки.

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«Під час його служби в ДСНС багато було небезпечних моментів. Сергій кілька разів був у Чорнобилі, гасив нафтобазу в Василькові, брав участь у профільних змаганнях, тощо. А потім вирішив, що не достатньо робить для країни і сказав, що хоче підписати контракт та йти на службу до лав Нацгвардії України. У 2018 році перевівся в «Азов». Він туди дуже хотів давно. Потрапити в «Азов» було непросто, він довго готувався, здав нормативи, тести. Я йому говорила, синочок залишайся дома, а він мені: хто ж якщо не ми захищатимемо свою країну? Ти ж сама, мамо, мене навчила любити Україну», – каже мама захисника.

У квітні 2018 року Сергій одружився. Після весілля він як «азовець» відбув на службу до Маріуполя. У 2020 році дружина також змогла переїхати до цього міста. Там винайняли квартиру та облаштовували сімейне гніздечко. У вересні 2021 року народилася донька Поліна.

Сергій Мельниченко з дружиною та донькою фото з відкритих джерел

Зі своєю майбутньою дружиною Іриною Сергій познайомився у 2013 році через інтернет. На той момент вона була студенткою 2 курсу педагогічного коледжу, а Сергій щойно прийшов з армії.

Молоді люди довго зустрічалися, потім жили разом. Офіційно стали сім’єю 2018 року. Після весілля Сергій перевівся в «Азов» і переїхав до Маріуполя. Було складно, бачилися 2-4 рази на рік, але пройшли й це випробування. У 2020 році Ірина змогла переїхати до Маріуполя.

Коли в лютому сталося повномасштабне вторгнення, Сергій із побратимами став на захист країни.

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«У 2014 році полк «Азов» відбив російську навалу. Для росіян цей підрозділ став як червона тканина для бика. Був травень 2022 року, наші військові трималися в облозі й не збиралися покидати Азовсталь. Сергій постійно телефонував мені, але мало що розповідав. Однак брату та сестрі писав більше – що їжі мало, боєприпасів мало, але тримаємося… Говорив, у полон не здамся, краще застрелюся. Того дня вони відпочивали у бункері. Росіяни скинули фосфорну бомбу…» – розповідає Любов Михайлівна.

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Сергій Мельниченко присвятив військовій справі декілька років фото з відкритих джерел

Молодший брат Павло пригадує, що Сергій для нього завжди був опорою та підтримкою, мотивував займатися спортом.

«Завдяки йому я багато досяг в житті. Його поради завжди були влучні та дуже цінні, якими я користуюсь по цей день. Завдяки йому я зрозумів що в житті немає нічого неможливого. Перебуваючи в облозі на Азовсталі, він все одно зберігав силу духа і до останнього жартував. Я його дуже поважаю та ціную, він для мене назавжди залишиться прикладом справжнього чоловіка», – розповідає Павло.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.