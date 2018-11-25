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    Думки вголос

    Томос для України: одна з найбільших православних церков світу підтримала Варфоломія

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

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    Вселенський Патріарх Варфоломій - Томос для України: одна з найбільших православних церков світу підтримала Варфоломія
    Вселенський Патріарх Варфоломій

    24 листопада Вселенський Патріарх Варфоломій ще раз наголосив на тому, що Константинопольська Мати-Церква вирішила надати автокефалію Церкві в Україні

    Вселенський Патріарх Варфоломій перед зібранням Синоду Румунської Церкви:

    У ці дні, як наслідок численних, довготривалих, постійних та наполегливих прохань церковного тіла в Україні, Вселенський Патріархат, виконуючи свій обов‘язок і наданий Священними Канонами привілей, прийняв рішення про надання Києву - стародавньому церковному регіону Константинополя - звання Автокефалії.

    В столиці Румунії протягом цих днів відбуваються великі церковні урочистості з нагоди благословення Національного Собору - новозбудованого кафедрального храму Румунського Патріархату. Подія присвячена 100-літтю об‘єднання румунських земель у 1918 р. і утворення сучасної Румунської держави - цей ювілей відзначається протягом цілого року.

    На запрошення Блаженнійшого Патріарха Румунського Даниїла очолити освячення прибув Святійший Вселенський Патріарх Варфоломій.

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    Цим самим, на фоні кризи у відносинах між Москвою та Константинополем, дві Церкви демонструють єднання - так само, як це було і у 2016 р., коли позиція Румунського Патріархату на користь невідкладного проведення Всеправославного Собору сприяла успіху справи.

    24 листопада Вселенський Патріарх Варфоломій перед зібранням Священного Синоду Румунської Церкви в промові ще раз наголосив на тому, що Константинопольська Мати-Церква вирішила надати автокефалію Церкві в Україні. Патріарх нагадав, що з 14 Помісних Церков 9 отримали статус автокефальних через рішення Вселенського Патріархату, і серед них - Румунська Церква.

    Таким чином напередодні важливих подій для України - ухвалення Томосу про автокефалію, яке очікується наступного тижня під час сесії Священного Синоду Вселенського Патріархату, та наступного за цим Об‘єднавчого Собору - Вселенський Патріарх демонструє підтримку його позиції з боку однієї з найбільших Помісних Церков - Румунської.

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    P.S. Прикро, що замість поширення таких важливих позитивних новин в українській церковній справі - українські ЗМІ переважно наслідують російську інформаційну лінію, змушуючи аудиторію споживати чергові продукти тамтешньої пропаганди.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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