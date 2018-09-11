  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Єпископ Євстратій (Зоря)

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Як очільник Московської церкви Онуфрій просив надати Україні автокефалію (документ)

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Розсилка
    Митрополит Онуфрій - Як очільник Московської церкви Онуфрій просив надати Україні автокефалію (документ)
    Митрополит Онуфрій

    Митрополит Онуфрій ПІДПИСУВАВ звернення про автокефалію - хоч дотепер МП офіційно стверджує протилежне

    Багато з тих, хто цікавиться церковною історією, знають, що в січні 1992 р. три архієреї - єпископи Онуфрій (Березовський), Сергій (Генсицький) та Аліпій (Погребняк) нібито НЕ ПІДПИСАЛИ звернення єпископату УПЦ з проханням до покійного Московського патріарха Алексія ІІ та єпископату РПЦ невідкладно розглянути звернення Собору УПЦ 1-3 листопада 1991 р. щодо необхідності автокефалії Української Церкви та позитивно вирішити цю справу.

    Часто навіть стверджують, що ці архієреї не підписували і самої постанови Собору про автокефалію, але раніше вже були опубліковані оригінали відповідного документа з підписами усих згаданих ієрархів.

    Думка про те, що «не підписали», настільки вкорінилася, що навіть була включена в офіційні біографії двох архієреїв на сайті Московської патріархії (чомусь в біографії митрополита Сергія про це не написано).

    Враховуючи те, що днями очільники Московського Патріархату офіційно знову заявили, що не існує прохань єпископату УПЦ про автокефалію - в Київській Патріархії вирішили передивитися архіви. І було знайдено те, що можна побачити нижче.

    Те саме звернення. Яке нібито «не підписали» - однак з УСІМА підписами.

    Читайте також

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Як очільник Московської церкви Онуфрій просив надати Україні автокефалію (документ)
    Як очільник Московської церкви Онуфрій просив надати Україні автокефалію (документ)
    Як очільник Московської церкви Онуфрій просив надати Україні автокефалію (документ)
    Як очільник Московської церкви Онуфрій просив надати Україні автокефалію (документ)
    Як очільник Московської церкви Онуфрій просив надати Україні автокефалію (документ)
    Як очільник Московської церкви Онуфрій просив надати Україні автокефалію (документ)
    Як очільник Московської церкви Онуфрій просив надати Україні автокефалію (документ)

    Текст не датовано, але з фрази на початку видно, що це саме він - адже від Собору до 22 січня 1992 р. минуло якраз близько трьох місяців.

    В тексті виділені особливо важливі з точки зору змісту абзаци.

    Синіми рисками підкреслено підписи архієреїв, які зараз перебувають на кафедрах МП в Україні, червоною рискою - підпис митрополита Онуфрія.

    Висновки робіть самі.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    РПЦ УПЦ МП релігія автокефалія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    Сергій Таран
    Сергій Таран

    Політолог

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ