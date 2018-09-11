Як очільник Московської церкви Онуфрій просив надати Україні автокефалію (документ)

Митрополит Онуфрій

Митрополит Онуфрій ПІДПИСУВАВ звернення про автокефалію - хоч дотепер МП офіційно стверджує протилежне

Багато з тих, хто цікавиться церковною історією, знають, що в січні 1992 р. три архієреї - єпископи Онуфрій (Березовський), Сергій (Генсицький) та Аліпій (Погребняк) нібито НЕ ПІДПИСАЛИ звернення єпископату УПЦ з проханням до покійного Московського патріарха Алексія ІІ та єпископату РПЦ невідкладно розглянути звернення Собору УПЦ 1-3 листопада 1991 р. щодо необхідності автокефалії Української Церкви та позитивно вирішити цю справу.

Часто навіть стверджують, що ці архієреї не підписували і самої постанови Собору про автокефалію, але раніше вже були опубліковані оригінали відповідного документа з підписами усих згаданих ієрархів.

Думка про те, що «не підписали», настільки вкорінилася, що навіть була включена в офіційні біографії двох архієреїв на сайті Московської патріархії (чомусь в біографії митрополита Сергія про це не написано).

Враховуючи те, що днями очільники Московського Патріархату офіційно знову заявили, що не існує прохань єпископату УПЦ про автокефалію - в Київській Патріархії вирішили передивитися архіви. І було знайдено те, що можна побачити нижче.

Те саме звернення. Яке нібито «не підписали» - однак з УСІМА підписами.

Текст не датовано, але з фрази на початку видно, що це саме він - адже від Собору до 22 січня 1992 р. минуло якраз близько трьох місяців.

В тексті виділені особливо важливі з точки зору змісту абзаци.

Синіми рисками підкреслено підписи архієреїв, які зараз перебувають на кафедрах МП в Україні, червоною рискою - підпис митрополита Онуфрія.

Висновки робіть самі.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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