У ресторані на Львівщині отруїлися 26 людей, серед яких і діти

Стан хворих оцінюють, як середньої тяжкості

У Львівській області 26 людей захворіли на сальмонельоз, з них троє дітей. Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА.

«У Львівській області 26 людей захворіли на сальмонельоз, з них троє дітей. Хворі госпіталізовані у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню. Стан середньої важкості», – йдеться у повідомленні.

За словами керівника Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталії Іванченко, віруси, бактерії, потрапивши у воду або харчові продукти, або через немиті руки чи набридлих мух, можуть потрапити в організм і викликати хворобу.

«Нудота, блювота, біль у животі і пронос — класичні ознаки кишкової інфекції. Перш за все, варто випити сорбент. Це може бути біле вугілля, ентеросгель чи інші. Також потрібно часто пити воду маленькими ковтками. Ідеально, якщо це суміш для оральної регідратації. Якщо невпинна блювота, запаморочення, висока температура – негайно звертайтесь по медичну допомогу», – пояснила лікар.

За інформацією ЗМІ, отруєння сталося в ресторані відомої львівської мережі «Томатіна». Відомо, що всі потерпілі їли страви з соусом «карбонара», їх уже вилучили з меню. Держпродспоживслужба проводить перевірку у закладах мережі, дотичних до приготування соусу працівників тимчасово відсторонили. У склад соусу «карбонара» входять сирі яєчні жовтки, однак наразі невідомо, чи саме вони стали причиною отруєння. Лабораторні дослідження тривають.

Нагадаємо, в Києві зареєстровано 18 випадків харчового отруєння шаурмою в Дарницькому районі. В однієї особи виділено Salmonella Enteritidis.

Усі постраждалі придбали шаурму у павільйоні за адресою просп. Бажана, 3 у Києві.