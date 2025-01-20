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Смертна кара за богохульство. Іранська влада засудила відомого артиста

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Смертна кара за богохульство. Іранська влада засудила відомого артиста
Вирок не є остаточним і може бути оскаржений
фото з відкритих джерел

ЗМІ зазначають, що співак раніше був об'єктом уваги політиків як спосіб достукатися до молодих, ліберально налаштованих іранців

Іранський суд засудив популярного співака Аміра Хоссейна Магсудлу, відомого під псевдонімом Таталу, до смертної кари після того, як його визнали винним у богохульстві. Про це повідомляє The Guardian.

Амір Таталу – перший R&B співак в Ірані. Таталу розпочав свою музичну кар’єру як андеграундний музикант в 2003 році з публікації пісень у своєму особистому блозі, але за всю карʼєру не мав дозволів на діяльність від Міністерства культури та ісламського керівництва.

У 2018 році після кількох арештів іранською владою Таталу покинув Іран та іммігрував до Туреччини. Однак, турецька поліція передала його Ірану в грудні 2023 року. Відтоді він перебував під вартою.

Іран висунув артисту не одне звинувачення. Так, Таталу хотіли засудити до 10 років за сприяння «проституції», а ще його звинувачували в поширенні «пропаганди» проти Ісламської Республіки та публікації «непристойного контенту».

Спершу йому оголосили п'ятирічний термін тюремного ув'язнення за злочини, включаючи богохульство. Але «Верховний суд прийняв заперечення прокурора» проти попереднього ув'язнення.

У повідомленні говориться, що «справу було відкрито знову, і цього разу підсудний був засуджений до смертної кари за образу пророка», маючи на увазі ісламського пророка Мухаммеда. У повідомленні додається, що вирок не є остаточним і може бути оскаржений.

Нагадаємо, минулого року іранський режим стратив 901 людину, зокрема 31 жінку. Про це повідомило у вівторок, 7 січня, Управління ООН з прав людини.

Зазначається, що більшість людей страчували за злочини, пов'язані з наркотиками, але серед жертв також були дисиденти і люди, пов'язані з масовими протестами у 2022 році. ООН додало, що у 2023 році стратили 853 особи, показник минулого року найвищий з 2015, коли було страчено 972 особи.

Також в Ірані повісили 29-річну Саміру Сабзіан, більш відому як «наречена-дитина», яка була засуджена до страти за вбивство свого чоловіка і провела у в'язниці десять років. Вона стала вісімнадцятою жінкою, страченою іранською владою лише цього року. Страта відбулася в передмісті Тегерана Карадже, у в'язниці «Гезель Хесар», однієї з найбільших у країні.

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Теги: музикант співак вирок поліція смертна кара прокурор Іран

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